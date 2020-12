Über das Christus-Gemälde können Pastor Gerald Meier (links) und Weyhes Gemeindearchivar Hermann Greve einiges sagen. (Michael Galian)

Weyhe-Kirchweyhe. So in etwa Lebensgröße, also die Größe eines recht durchschnittlichen Menschen, dürfte das Abbild Jesus' haben, das in der Kirchweyher Felicianuskirche hängt. Leicht geöffnet und ausgestreckt hält die Figur ihre Arme, unterhalb des Bildes die Aufforderung „Kommet her zu mir“ – womöglich eine Bibelstelle, meint Pastor Gerald Meier. Das Gemälde hat seinen Platz heute ungefähr auf der halben Höhe des Kirchenraumes, rechtsseitig. Aber dort war es nicht immer. Ein Rückblick.

Jahrzehntelang prägte das Werk das Aussehen des Altarraumes in der Kirchweyher Felicianuskirche. Unzählige Konfirmanden und Brautpaare hatten dieses Bild vor Augen, als sie eingesegnet wurden oder den Bund fürs Leben schlossen. Rund 70 Jahre lang veränderte sich diese Anordnung nicht. Danach verschwand das Bild viele Jahre in der Sakristei. „Die Kirche hat mehrere Renovierungsphasen hinter sich“, berichtet Weyhes Gemeindearchivar Hermann Greve. In dem Zuge sei das Bild umgehängt worden.

Die im Jahr 1965 wieder entdeckten Altarbilder aus dem Jahre 1621 wurden in den Holzrahmen gesetzt. Wegen der emotionalen Bindung älterer Gemeindemitglieder an das Jesus-Bild und nach vielen Protesten der Kirchenbesucher fand das Bild wieder einen Platz an der Seitenwand im Kirchenschiff. Inzwischen stehen im Altarraum nur noch ein flacher Altartisch und das Taufbecken.

Geschaffen hat das Werk der Signatur nach Anna Roesler. Ihr Name samt der Jahreszahl 1903 sind in der unteren Ecke des Bildes zu sehen. Roesler wurde am 17. September 1870 in Bremen geboren und zeichnete schon als kleines Kind figürlich. Nach der Schulzeit besuchte sie die Kunstgewerbeschule in Hamburg, danach die Akademie in München. Sie blieb, so schilderte ihre Tochter Vera Liedke später den Werdegang ihrer Mutter, hauptsächlich beim Malen und Porträtieren von Menschen.

Nach Kirchweyhe kam sie schon als junges Mädchen und freundete sich dort mit Gesine Reiners aus der Bahnhofstraße an. Eine von Roesler geschaffene Kohlezeichnung dokumentiert die Krankheit von Gesine, die sehr früh an Lungen-Tuberkulose starb. Ihr Tod war sicherlich auch ein Beweggrund für die Schaffung des Christus-Bildes, das Roesler der Kirchengemeinde 1903 stiftete. Die Zeichnung von Gesine Reiners hängt heute in der früheren Reiners-Villa, der Sozialstation, inzwischen das Martha-Schubert-Haus in Kirchweyhe.

Dänisches Vorbild

Roesler wanderte später nach Argentinien aus, gab dort Malunterricht und porträtierte. Dort lernte sie ihren Ehemann kennen und beide zogen nach Montevideo in Uruguay. Dort malte sie weiter, allerdings nicht mehr beruflich. Anna Roesler starb am 6. Januar 1922 während eines Besuchs ihrer Eltern in Grünberg/Schlesien. 1986 besuchte ihre Tochter Vera Liedke mit ihrem Mann, beide über 80 Jahre, die Kirche und sah zum ersten Mal das frühe Werk ihrer Mutter.

Der damalige Superintendent ist es Greve zufolge gewesen, der veranlasst hat, dass das Gemälde aufgehängt wird. Der Kunst in Kirchen grundsätzlich einen Platz zu geben oder eben auch nicht, dafür sei das Amt für Bau- und Kunstpflege zuständig und das in Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand, berichtet Pastor Gerald Meier, der das Bild als „anthropomorph“ bezeichnet, also als eine vermenschlichte Darstellung von Jesus. „Jesus ist eigentlich eine Glaubensaussage“, so Meier und nicht notwendigerweise eine bildliche. Bei dem Zitat unterhalb des Bildes handelt es sich „auf jeden Fall um eine theologische Aussage“. Sie sei angelehnt an das Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 28. Es sei eine Einladung zum Abendmahl. Aber: „Im Grunde spricht Jesus die Einladung immer wieder, zu ihm zu kommen“, sagt Meier. Die Darstellung Jesu ist Greves Recherche zufolge angelehnt an ein Werk des dänischen Bildhauers Bertel Thorvaldsen.