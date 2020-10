Nicht nur der TSV Blau-Weiß Melchiorshausen baut aus: seine Halle nämlich. Die soll zum Jahresende fertig sein. Mike Lehmkuhl wird dort dann als erster hauptamtlicher Trainer im Verein Reha- und Gesundheitssportkurse anbieten. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Melchiorshausen. Bei Mike Lehmkuhl ist es im Alter von vier Jahren wie auch jetzt mit 31: Immer lief der Sport nebenbei mit. Als er noch ein Kind war, kam der Fußball und blieb. Im Laufe der Zeit wurde er auch Trainer, später auch für den Gesundheitssport, der dann auch Beruf wurde. Jetzt schwenkt er um und wird erster hauptamtlicher Trainer für diese Sparte beim TSV Blau-Weiß Melchiorshausen, zu dem er seit einem Vierteljahrhundert gehört.

Sein Arbeitsort wird hauptsächlich die neue Halle des Vereins, die dieser aktuell für diesen Zweck baut. Reha- und Gesundheitssportkurse sollen weiter ausgebaut werden. Dafür braucht es eben mehr Platz und nun auch eine neue Kraft. Zu diesem Job verholfen haben ihm – entgegen der üblichen Entwicklungen andernorts – die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Warum? Lehmkuhl war in den vergangenen fünf Jahren beruflich als Sport- und Fitnesskaufmann unterwegs. Bei seinem Arbeitgeber hatte er eine Lungensportgruppe übernommen. „Die wird dort demnächst nicht mehr angeboten“, sagt Lehmkuhl. Wegen der Hygieneregeln war das Angebot dort überhaupt stark heruntergefahren worden, berichtet der Melchiorshauser, der dann auf Kurzarbeit gesetzt wurde. Für manche Kurse sind die Räume schlichtweg zu klein. Fortan konnte er nur noch mit einem Fünftel der üblichen Kunden arbeiten. In der neuen Halle des TSV.

Beim TSV hat er jetzt die größere berufliche Perspektive. „Ich kann hier was aufbauen im Heimatverein“ – der davon ebenfalls profitiert. Der TSV hatte, so die Vereinsvorsitzende Birgit Sündermann, zunächst überlegt, die Halle morgens zu vermieten an andere Kurs-Anbieter. Nach den Sommerferien aber entwickelten sich die Dinge anders. Der verfügbare Raum des Vereins, die freie Zeit Lehmkuhls: „Corona hat dem Verein geholfen“, sagt sie über die bevorstehende Festanstellung Lehmkuhls, der ihr Sohn aus erster Ehe ist. Sündermann sieht „keine Einbußen wie in großen Firmen“, wenn Corona noch stärker zurückkommen sollte.

Das bevorstehende ausgeweitete Angebot, auch mit Kursen am Nachmittag, soll sich künftig auch an Menschen mit geistiger Behinderung und auch psychischen Erkrankungen richten. Zum Reha- und Gesundheitssport gehören auch Möglichkeiten für Menschen mit Atemwegserkrankungen (Asthma oder auch COPD beispielsweise), mit neurologischen Erkrankungen wie Polyneuropathie, Multipler Sklerose oder auch die Folgen eines Schlaganfalls sowie orthopädische Angebote.

Lehmkuhl hat alles mit entsprechenden Trainerlizenzen abgedeckt. In der neuen Halle soll es eine Wand mit Bildern von allen Übungsleitern geben, erzählt Sündermann – samt Zertifikaten. „Ich glaube, Mike bekommt eine Wand alleine“, scherzt sie. Lehmkuhl ist Schiedsrichter, hat die B-Lizenz als Trainer im Fußball, Scheine für Trampolin, Prävention und Rehasport für Kinder mit Herz-Kreislauferkrankungen und Wahrnehmungsstörungen, die B-Lizenz für Reha-Orthopädie und -Neurologie, innere Medizin, geistige Behinderung und psychische Erkrankungen. Alle Kompetenz hat er während seiner Urlaube im Job erworben. „Fast alle geben ihren Urlaub für die Lizenzen“, sagt Sündermann.

Für den 31-Jährigen gibt es mit der Liste aber noch kein Ende. Weitergehen könnte es möglicherweise mit der A-Lizenz als Fitnesstrainer. In ferner Zukunft könnte womöglich noch ein Sportwissenschaftsstudium dazukommen. Sein Antrieb sind die Teilnehmer, die Entwicklung von Menschen zu sehen, wie ihre Schmerzen nachlassen und die Leistungsfähigkeit zunimmt. „Lungensportler, die eine Treppe mehr machen können – das macht mich stolz“, sagt er.

Was er mit anderen macht, macht er auch mit sich selbst. „Ich treibe viel Sport in der Freizeit.“ Morgens um fünf Uhr und das fünf Mal pro Woche fängt Lehmkuhl mit seinen Übungen für sich an. Joggen gehen gehört auch dazu – drei Mal die Woche. Er tut, „was mir selber gut tut“ und sieht auch bei sich selbst Fortschritte. „Ich habe meine Migräne dadurch auf ein Minimum reduziert“, hat er festgestellt und damit „Fortschritte bei mir wie bei meinen Teilnehmern“.

Lehmkuhl ist aber auch einer, der sich all dem mal entzieht – an der Nordsee. Dorthin zieht es ihn gelegentlich am Wochenende. „Ich habe viel Zeit in der Kindheit dort verbracht“, sagt er. Dort kann er abschalten und für sich sein.