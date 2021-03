Annika Behr (links) und Annika Brasse bereitet es viel Spaß, gemeinsam abwechslungsreiche Gottesdienste zu gestalten. (fr)

Gottesdienst mit Live-Band – das ist der Traum von Annika Brasse und Annika Behr. Die beiden jungen Frauen sind angehende Lektorinnen in der Felicianus Kirchengemeinde und wollen frischen Wind ins Gotteshaus bringen. Mit der Live-Musik müssen sie sich allerdings noch ein wenig gedulden – die Corona-Regeln lassen Gesang in der Kirche momentan nicht zu. Trotzdem haben die 19-jährige Brasse und die 21-jährige Behr schon einige Gottesdienste gestaltet.

Angefangen habe das Interesse für Kirche bei beiden vor etwa sieben Jahren mit der Tätigkeit als Teamerinnen, erzählen sie. Eine Diakonin habe sie einige Jahre später dann auf den Lektorenkurs aufmerksam gemacht. „Die sind normalerweise nicht altersspezifisch“, sagt Annika Brasse. „Diesen Kurs hat der Sprengel aber speziell für junge Leute unter 25 angeboten.“ So ging es für die beiden im Oktober 2019 nach Barnstorf zum ersten Kennenlern-Termin mit 20 anderen Jugendlichen. Insgesamt habe es sechs Treffen jeweils am Wochenende gegeben, bei denen die Teilnehmer lernten, wie Gottesdienst funktioniert.

Unter anderem ging es darum, richtig vorzulesen. „Als erstes haben wir Kochrezepte gelesen, um warm zu werden“, erzählt Annika Behr, die in Göttingen Theologie studiert. „Wichtig ist, dass man langsam und laut spricht“, ergänzt Abiturientin Annika Brasse.

Ihre Gottesdienste gestalten die jungen Frauen nun zu zweit. Neben den klassischen Andachten am Sonntagmorgen haben sie auch schon Jugendgottesdienste vorbereitet, die zu Zeiten stattfinden, die jungen Leuten eher zusagen – nachmittags oder abends. „Dabei werden dann modernere Lieder über eine Anlage gespielt“, erläutert Brasse einen der Unterschiede. „Außerdem haben wir eine große Leinwand aufgebaut, auf der die Songtexte zu lesen waren“, ergänzt Behr. Bei den Jugendgottesdiensten würden sie versuchen, von der Standardliturgie abzuweichen. Momentan müssen sie dabei jedoch stets die Corona-Regeln im Hinterkopf behalten.

So habe es etwa am Volkstrauertag für jeden Teilnehmer eine Kerze gegeben, die für ein individuelles Gebet genutzt werden konnte. Bei einem anderen Gottesdienst hatte jeder die Möglichkeit, eine individuelle Fürbitte aufzuschreiben und später vorzulesen. „Die Jugendgottesdienste werden sehr gut angenommen“, freuen sich die beiden. „Sie sprechen eine breitere Masse an, weil sie anders sind.“

Warum haben sich die beiden entschieden Lektorinnen zu werden? „Ich schöpfe neue Hoffnung aus dem Gottesdienst und finde es schön, anderen dieses Gefühl zu vermitteln“, sagt Annika Behr. „Wir möchten jungen Leuten zeigen, dass Kirche nicht uncool ist“, ergänzt die 21-Jährige. Ihre Mitstreiterin hat ihre Leidenschaft für den Gottesdienst bei einem Auslandsaufenthalt in den USA entdeckt. „Ich war in einer sehr religiös geprägten Gegend“, erzählt Annika Brasse. Dort habe sie viele neue Eindrücke von Kirche gewonnen. „Die Gottesdienste waren eher wie eine Feier.“ Die Gottesdienste, die sie aus ihrer Heimat kannte, erfüllten diese Ansprüche nicht, ergänzt sie.

„Wir wollen eine neue Sicht auf Gottesdienste bieten“, betont Brasse. „Wir wollen zeigen, dass es Spaß machen kann, in die Kirche zu gehen. Das treibt uns an.“ Ihre Mitstreiterin hat gar den Lektoren-Kurs als Anlass für ihre Studienwahl genommen. „Ich möchte Pastorin werden“, sagt sie.

Fertige Lektorinnen sind die beiden allerdings noch nicht. Sie befinden sich noch in der Mentoratsphase, in der sie regelmäßig Feedback und Unterstützung von den Pastoren erhalten. Nach der Einsegnung sind sie dann offiziell Lektorinnen und können ihre Gottesdienste eigenständiger planen, erklären die beiden. „Dann können wir auch in anderen Gemeinden einspringen und Gottesdienste abhalten“, erläutert Annika Brasse. Viel Freiheit bei der Gestaltung ihrer Gottesdienste haben sie aber auch schon jetzt, so Behr. „Wir können uns aber immer rückversichern oder nach Ideen fragen“, ergänzt sie. Geplant sei bereits eine Menge, wenn sich die Coronalage wieder entspannt, kündigen sie an.

Kirchenvorsteher Gerald Meier ist mächtig stolz auf die jungen Frauen. „Es ist eine Freude, sie im Gottesdienst zu erleben“, sagt er. „Sie sind unbefangen und bringen eine Menge frischen Wind in die Kirche.“ Außerdem seien sie eine große Unterstützung gewesen, als es diverse Krankheitsfälle in der Kirchengemeinde gegeben habe, so der Pastor.

Als Lektor müsse man allerdings vorgelegte Predigen verwenden, erläutert er. Die Lehre solle schließlich nicht beliebig werden, gibt er zu bedenken. Es müssten Standards eingehalten werden. „Ein Theologiestudium ist eine anspruchsvolle Ausbildung“, betont der Pastor. In Zukunft sei die Kirche jedoch immer mehr auf die Hilfe von Ehrenamtlichen angewiesen, so Meier. „Wir können uns glücklich schätzen, dass bei uns diese Hilfe von jungen Leuten kommt – die beiden sind mitten im Leben, mitten in ihrer Generation.“ Die offizielle Einführung der Lektorinnen stehe zwar noch aus, er hoffe aber, dass die Einsegnung im Frühjahr bei einem Open-Air-Gottesdienst stattfinden kann.