In der Verkaufshalle stehen Wagen der Hersteller Mitsubishi und Citroën. In der Werkstatt des Autohauses Pleus haben es Andre Freund und seine Kollegen aber mit Autos jeglicher Marken zu tun. (Vasil Dinev)

Stuhr-Varrel. Mobilität ist schon immer irgendwie das Thema von Familie Pleus gewesen. Auch damals, als der eigene Betrieb noch eine Schmiede war. Pferdewagen und Wagenräder wurden in der Werkstatt repariert und Pferdehufe beschlagen. Davon zeugt noch die Adresse des Varreler Firmensitzes „An der Schmiede“. Mehrere Generationen später sind es Autos, die dort auf den Hof und wieder runter rollen. Der motorisierte Nachfolger von einst also.

Wilfried Pleus eröffnete am 1. April 1969 eine Autowerkstatt in der einstigen Schmiede. „Das Ganze ist über die Reparaturen gewachsen“, erzählt dessen Sohn Andreas Pleus, seit sieben Jahren Geschäftsführer, wie es von da an weiterging. In den 1970er-Jahren wurde die Werkstatt um den Autohandel erweitert. 1978 wurde das Unternehmen Vertragshändler des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi. 2006 kam der französische Hersteller Citroën als Vertragspartner dazu. In der lichtdurchfluteten Fahrzeughalle Richtung Varreler Landstraße und auf dem Hof stehen auf gut 2000 Quadratmetern Neuwagen, Jahreswagen und Gebrauchtwagen – vom Kleinwagen über den SUV bis zum Transporter.

In der dahinter gelegenen Werkstatt werden Autos gewartet, aufgebessert und repariert. „Wir machen grundsätzlich alle Fahrzeuge“, erklärt der 50-jährige Pleus, dass die Automarke dabei keine Rolle spielt. Ob Karosserie oder Klimaanlagen-Service – alles komme aus einer Hand. Wochentags hat die Werkstatt von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet. Die dortigen Mitarbeiter sind auch im Umgang mit Elektro- und Hybridfahrzeugen geschult, betont der Kfz-Meister. Denn wenn es nicht gerade um den Reifenwechsel und den Austausch von Glühlampen geht, ist eine zusätzliche Qualifikation für die Autos mit modernen Antriebsformen vonnöten. „Ohne Hochvoltschein dürfen wir die Autos nicht anfassen“, sagt er. Überhaupt werde das Thema E-Mobilität immer wichtiger. Daher sind bei Pleus ab der kommenden Woche Probefahrten mit dem Plug-in Outlander Hybrid von Mitsubishi möglich, einem SUV mit Elektro- und Benzinmotor. In der Theorie hat das Modell eine elektrische Reichweite von circa 54 Kilometern, sagt Pleus. Er weiter: „Das fängt an zu wachsen. Die Nachfrage ist da.“ Insbesondere für Kurzstrecken werde das Auto gern genommen, zumal der durchschnittliche Autofahrer am Tag 30 Kilometer zurücklege.

Äußerlich hat sich der Betrieb in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder verändert. So ist das ursprüngliche Gebäude längst nicht mehr da. Die Fahrzeughalle kam 1998 dazu. Und auch weiterhin wandelt sich das Erscheinungsbild des alteingesessenen Varreler Betriebes. „Wir planen hinter der Werkstatt einen Anbau“, gibt Andreas Pleus Einblicke in die weiteren Pläne. Der Citroën-Vertragspartner wird künftig auch Wohnmobile warten und reparieren, deren fahrbarer Untersatz von dem französischen Hersteller stammt. Das Team aus 13 Mitarbeitern wird dafür um zwei Stellen wachsen. Noch in diesem Jahr soll die Realisierung des Anbaus erfolgen.

Im vergangenen Jahr hatte das Autohaus sein 50-jähriges Bestehen mit Kunden, Nachbarn und Freunden gefeiert. Es ist ein familiäres Arbeiten, sagt Andreas Pleus, dessen Schwester im Büro des Autohauses arbeitet. Vier der Mitarbeiter seien seit mehr als zehn Jahren dabei, was der Chef als Indikator dafür sieht, dass die persönliche Nähe geschätzt werde. Derzeit hat das Unternehmen drei Auszubildende im Handwerk und Verkauf. Wie viele seiner Kollegen registriert Pleus, dass die Mitarbeitersuche immer schwieriger wird. „Man muss sich die Fachkräfte selbst heranbilden und ausbilden“, sagt er. Für dieses Jahr suche er noch einen Auszubildenden im Werkstattbereich.

Die Kunden kommen dem Geschäftsführer zufolge aus einem Umkreis von bis zu 25 Kilometern nach Varrel. Nicht wenige kennen das Autohaus Pleus schon seit Langem. „Vertrauen ist ganz wichtig“, weiß der Chef. Das war schon so, als noch die Pferdewagen in die Schmiede kamen – und daran hat sich auch bei den motorisierten Nachfolgern nichts geändert.