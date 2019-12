Astrid Friedmann hat für ihren wahrscheinlich eher unruhigen Ruhestand bereits reichlich Pläne. (Gerald Weßel)

Weyhe. Ein Fußballspiel hat in aller Regel nur eine Verlängerung – das Weyher Berufsleben von Astrid Friedmann hatte mehr. „Wir sind zweimal in die Verlängerung gegangen“, blickt die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith zurück und zeitgleich die Frau und langjährige Kollegin neben sich an. Bereut hat es keiner von beiden, soviel wird rasch klar. Doch nun endet die 2011 begonnene Anstellung von Astrid Friedmann bei der Gemeinde Weyhe – sie geht in den Ruhestand, obschon die Meinung von ihr, der Gemeindrätin und ihrem Nachfolger Sebastian Kelm einhellig ist: Ihr Ruhestand wird alles werden, aber wohl kaum ruhig. „Wohl eher ein Unruhestand“, kommentiert Kelm, Friedmann lacht und beginnt zu erzählen, wie begann, was auch nach ihrem Berufsleben fortgesetzt werden soll: Eine persönliche Haltung, die zeitweise wirklich ihr Beruf gewesen ist.

Vor knapp neun Jahren begann sie als Stabsstellenleiterin des Fachbereiches 2, Bildung und Freizeit, im Weyher Rathaus. Seit Anfang diesen Jahres – die zweite Verlängerung – arbeitete sie in Teilzeit, davor acht Jahre in Vollzeit. Wobei sie 2016 die Leitung der neu geschaffenen Stabsstelle für Integration und Inklusion übernahm. „Sie war sofort die erste Wahl für die Stelle“, sagt Ina Pundsack-Bleith. Die Verwaltung sei sehr zufrieden gewesen mit den Leistungen der 67-Jährigen in ihrer Rolle im Fachbereich 2, die sie zuvor von 2011 bis 2015 innehatte.

In dieser hatte sie laut Pundsack-Bleith viel in Weyhe bewegt. „Krippenausbau, Umwandlung der Grundschulen in Ganztagsschulen, oder ganz allgemein viel Organisationsentwicklung“, fasst Friedmann zusammen. Doch ein Thema lag der einstigen Erzieherin naturgemäß sehr am Herzen: die Führungsarbeit mit den Kindertagesstätten-Leiterinnen. Hier habe sie zum Beispiel neue Fortbildungen eingeführt und ein Qualitätsmanagement samt Zertifizierung eingerichtet. „Hier haben wir sehr viel erreicht“, ist sie auch heute noch überzeugt.

Als sie 2016 ihr neues Amt übernahm, setzte sie fort, weswegen sie überhaupt im Rathaus anfing: „Ich habe immer gearbeitet, was meine persönliche Haltung ist.“ Es sei sehr schön, wenn man das im Beruf leben könne, sagt die ehemalige Stabsstellenleiterin. „Ich habe immer in Abstimmung mit dem Bürgermeister freie Hand gehabt, um meiner Arbeit nachzugehen.“ Sie habe sich in dieser auch, aber nicht nur deshalb sehr wohl gefühlt. Zusätzlich zur praktischen Arbeit, wollte sie auch mit Bildungsveranstaltungen die an der Integration Mitwirkenden voranbringen. Aus mehreren Vorträgen hätten sie und ihr Team um Integrationslotsen und den Weyher Integrationsbeauftragten Esref Kizilkara die verschiedenen Phasen des Ankommens gelernt. „Es gibt prozessbedingte Probleme, also innere Themen, mit denen die jungen Menschen umgehen müssen“, erklärt Friedmann. So sei es beispielsweise ganz normal, dass Neuankömmlinge nach einer Phase der Euphorie in ein Loch fallen. Hier zu helfen, damit es wieder bergauf geht, sei dann wichtig, so Friedmann. Aber hierfür brauche es mehr als nur Freiwillige. Auch die Ämter müssen maßgeschneiderte Vorhaben zur Förderung bieten.

Indes bereitet ihr der Übergang der jungen Zugewanderten von der Schule ins Arbeitsleben Sorge. „Wir müssen hier frühzeitig Betreuung anbieten“, fordert Friedmann. Vor allem junge Frauen suchten abseits ihrer Familien nach Halt, denn sie versuchen, den teils traditionellen Familienstrukturen zu entkommen. „Sie wollen schlicht nicht verheiratet werden“, nennt Friedmann das Problem beim Namen. Doch wenn die jungen Frauen sich bemühen, die Bindung zur alten Heimat zu lösen, bräuchten sie eben neue Orte zum Andocken. „Hier müssen feste Strukturen geschaffen werden, auf die sich diese jungen Menschen verlassen können“, steht für sie fest.

Vermissen wird sie vor allem die Diskussion mit ihren Kollegen und die Arbeit im Rathaus, die übrigens „auf einem hohen Niveau stattfindet“. Vor allem die Leitungskonferenz werde ihr sehr fehlen. Doch Angst um das Erreichte hat sie nicht. In ihren Nachfolger hat sie „volles Vertrauen“. Sebastian Kelm ist dabei in Zukunft jedoch nicht nur für ihre alte Stelle Integration und Inklusion zuständig, sondern auch noch Pressesprecher der Gemeinde Weyhe. Allerdings seien die zeitlichen Anforderungen in Friedmanns altem Verantwortungsbereich zurückgegangen. „Viele Prozesse müssen nur noch in Gang gehalten werden“, erklärt die 67-Jährige. Zudem habe sich der Bedarf aufgrund der Lage in der Gemeinde auch verringert. Und alleine war weder Astrid Friedmann, noch wird ihr Nachfolger ohne Hilfe dastehen. Denn die tragenden Säulen der Arbeit sind die Integrationslotsen, die Ehrenamtlichen und Esref Kizilkara. „Die Ehrenamtlichen sind die Multiplikatoren unserer Arbeit in der Öffentlichkeit“, so Kelm, der sich auf seine neue Aufgabe freue, denn das Vermächtnis seiner Vorgängerin will er fortsetzen.

Neben ihren Hobbys, Yoga und Goldschmieden, möchte sie sich soziologischen Fragen widmen, um die Phänomene zu durchschauen, die derzeit die Gesellschaft umtreiben. „Vielleicht auch Philosophie-Vorlesungen besuchen“, denkt sie laut nach.

Doch loslassen wird sie auch die Flüchtlingsarbeit nicht, sie überlege derzeit auch, eine Fortbildung zu absolvieren, um Deutschkurse für Geflüchtete geben zu können. „Astrid Friedmanns Mission ist vielleicht beendet, aber nun beginnt eine neue“, blickt Kelm voraus und findet damit breite Zustimmung am Tisch.