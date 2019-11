Amtswechsel für den 61-Jährigen: Thomas Balzer wechselt vom Rechnungsprüfer zum Abwasserverbandsgeschäftsführer. (Vasil Dinev)

Weyhe/Stuhr/Harpstedt. Thomas Balzer ist der neue und er ist der erste, der es seit 2009 wieder als bezahlte Kraft tut: Ab dem 1. Januar 2020 übernimmt der gebürtige Bremer die Geschäftsführung des Abwasserverbandes, der für Weyhe, Stuhr und die Samtgemeinde (SG) Harpstedt zuständig ist. Aktuell arbeitet er unter demselben Dach, aber in einer ganz anderen Funktion.

Noch bis Jahresende wird Balzer an der Spitze des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) stehen. Noch also ist er Chef über die Haushalte der Gemeinden Stuhr und Weyhe. Sein Job ist es – der Name verrät es – Kassen, Rechnungen und Vergaben der Kommunen zu kontrollieren, also auch die Aufträge, Sanierungen, Schul- oder auch Straßenbau. Aktuell nimmt er das Zahlenwerk von Weyhe aus dem Jahr 2016 unter die Lupe.

Einmalige Kooperation

Dabei hatten Weyhe und Stuhr seinerzeit ein eigenes RPA, als sie 1992 selbstständige Gemeinden wurden. Heißt, dass sie mit jeweils etwa 30 000 Einwohnern also eine gewisse Größe erreicht hatten. Dann sei das üblich, ebenso bei Städten und größeren Gemeinden, sagt Balzer. Später wurde ein gemeinsames Prüfungsamt geschaffen, das seit 2009 unter dem Dach des Abwasserverbandes angesiedelt ist – eine Kooperation, die „bisher einmalig im Land Niedersachsen“ ist, heißt es auf der Webseite des Verbandes. Warum das so ist? Der Verband war damals „das verbindende Element“ zwischen den Gemeinden, erklärt Balzer. Würde es einen gemeinsamen Bauhof geben, könnte das RPA ebenso gut dort sitzen.

Balzer zieht zum Jahreswechsel zwar räumlich um, aber eben nur innerhalb des Verbandssitzes in Leeste. Dann tauscht er die Zahlen gegen den großen Überblick. Dann ist er nicht mehr Chef von zwei Mitarbeitern, sondern von 35. Ob das eine Umstellung wird? Balzer bestätigt das. „Es wird jetzt mehr Gespräche geben“, sagt Balzer, insbesondere mit Bauämtern und dorthin – in Weyhe, Stuhr und Harpstedt – wird er dann auch ein ums andere Mal unterwegs sein. Aber: „Es bleibt ein Bürojob.“ Es sind eher die technischen Prüfer, die draußen arbeiten.

Kein eigenes Klärwerk

Der Abwasserverband kommt ins Spiel, wenn es um Bebauungspläne geht oder wenn Firmen sich ansiedeln. Dann nämlich geht es um Haus- oder eben Kanalanschlüsse – je nach Beschaffenheit der Grundstücke. Bei der Wohnbebauung etwa haben die Eigentümer selbst dafür zu sorgen, dass das Regenwasser auf dem eigenen Grundstück versickern kann.

Auch Abwasser gehören zum Geschäftsbereich des Verbandes, der für dessen Entsorgung und Ableitung zuständig ist. In den drei Gemeinden – Weyhe, Stuhr, SG Harpstedt – gibt es kein Klärwerk. Das Schmutzwasser der Region, also von mehr als 75 000 Einwohnern sowie aus Industrie und Gewerbe – wird abgeleitet nach Bremen, Delmenhorst oder Goldenstedt. Eine eigene Kläranlage sei eine große Investition, sagt Balzer und meint: „Die Notwendigkeit besteht nicht“. Der Abwasserverband selbst verfüge über Kanäle und Pumpstationen, die dort erforderlich seien, wo nicht das nötige Gefälle herrsche. Niederschlag, genauer Starkregenereignisse, wie Balzer sagt, sind künftig eine Herausforderung. „Darauf muss sich der Verband sicherlich langfristig vorbereiten“, schätzt er ein mit Blick auf den Jet-Stream (Westwindstrom), der die Laufrichtung verändert habe. Und ja, „man spricht von Klimaveränderung“, sagt Balzer.

Auf Balzer kommt damit zu, „was Bürgermeister bisher ehrenamtlich gemacht haben“. Der Verband habe nicht adäquat geführt werden können. Dass die Stelle nun als hauptamtliche gestaltet werden soll, ist in der vergangenen Sitzung einstimmig beschlossen worden, ebenso, dass sie mit Balzer besetzt wird, der einziger Bewerber auf die Stelle gewesen ist. Warum er das macht? „Ich wollte für mich noch mal eine Herausforderung“, sagt der 61-Jährige. Arbeiten müsse er bis 66 und „das habe ich auch vor“. Bis zum zehnten Lebensjahr lebte er in Vegesack und dann in Stuttgart. 24 Jahre später kehrte der Diplom-Verwaltungswirt zurück in die frühere Heimat und wohnt seitdem im selben Haus von damals. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.