Alexander Pioßek vom FTSV Jahn Brinkum hatte Anfang des Jahres die Idee Fanartikel des Vereins anzubieten. (Michael Galian)

Stuhr-Brinkum. Den Verein nicht nur mit der Anwesenheit bei Spielen unterstützen, sondern wann und wo man möchte: Fanartikel machen es möglich – Egal, ob ein Rucksack oder ein Pullover mit Vereinslogo. Vor Kurzem hat nun auch der FTSV Jahn Brinkum einen Merchandising-Shop eröffnet.

Gemeinsam mit der Firma Fan12 aus Oldenburg wurde die Anfang des Jahres entstandene Idee des Verkaufs von Merchandise-Produkten realisiert. „Wir haben die Produkte nicht selbst auf Lager“, erklärt Alexander Pioßek vom FTSV Jahn Brinkum. Die Kunden bestellen über den Online-Shop und die Oldenburger Firma fertigt die Produkte je nach Bestellung an. „Fan12 wickelt das alles für uns ab – Bedrucken, Versand, Bezahlung und wir als Verein bekommen eine Provision. Eine Bestellung dauert meistens so ungefähr eine Woche“, sagt Pioßek und fügt hinzu, dass es coronabedingt in der Vergangenheit ein paar Lieferschwierigkeiten gegeben habe, diese sich aber „im Rahmen halten“.

Mit dem Shop habe der Verein seine Mitglieder überrascht, sagt der Geschäftsstellen-Mitarbeiter. „Der Shop hat seit Ende August geöffnet. Nach drei Wochen hatten wir zwölf Bestellungen mit einem gesamten Wert von 480 Euro“, berichtet er weiter. Zudem habe der Onlineshop in diesem Zeitraum täglich rund 400 Aufrufe gehabt. Am meisten wurde dabei Kleidung bestellt. Die Möglichkeit Gutscheine kaufen zu können, komme ebenfalls gut an – auch schon mit Blick auf Weihnachten. „Ich hoffe, dass immer wieder neue Bestellungen rein kommen werden“, so Pioßek.

Die Zielgruppe für den Merchandising-Shop sei bunt gemischt und der Verein versucht für Fans jedes Alters die passenden Artikel anzubieten. „Wir haben alles, was auch ein professioneller Verein bietet“, betont er und gibt einen Einblick in die Auswahl des Sortiments: „Es gibt nicht nur Pullover oder T-Shirts, sondern auch zum Beispiel Flip-Flops, Handyhüllen, kleine und große Fahnen oder auch Lätzchen.“ Bezüglich der aktuellen Lage während der Pandemie wird auch der Mund-Nasen-Schutz mit Vereinslogo angeboten. Zudem kommen Interessierte mit Ideen für weitere Produkte auf den Verein zu – manche wünschen sich Handtücher oder auch Regenschirme. Diese Vorschläge sammelt Pioßek und gibt diese an Fan12 weiter: „Wir planen, den Shop so ein- bis zweimal im Jahr mit neuen Produkten zu aktualisieren.“

Die Fan-Artikel wurden dezent mit dem Logo des Vereins versehen, erklärt Pioßek. Zudem ist eine persönliche Gestaltung mit individuellen Namen, Initialen oder Zahlen möglich. Die meisten Produkte sind farblich passend zur Vereinsfarbe rot gehalten, zusätzlich gibt es bei manchen Artikeln die Auswahl zwischen schwarz und weiß. „Die Atmosphäre ändert sich für die Spieler, wenn sich die Tribüne farblich einheitlich färbt durch die Kleidung“, sagt Pioßek. „Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl – es gibt Gänsehaut und auch Ansporn, wenn man sieht, dass die Leute hinter einem stehen und das auch offen zeigen.“

Auf der Internetseite www.jahn-brinkum.de werden regelmäßig Neuigkeiten rund um den Verein geteilt und Interessierte gelangen über diese Seite zu dem Online-Shop. Auch im sozialen Netzwerk Facebook ist der Verein unter dem Namen FTSV Jahn Brinkum aktiv.