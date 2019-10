Im Garten von Kerstin und Walter Wendt beginnt die Gaudi. Die Erwachsenen ziehen stilecht in bayerischer Tracht dann später los zum Bremer Freimarkt. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum/Bremen. Geografisch ist der Garten der Familie Wendt an diesem Freitag nicht ganz in Norddeutschland zu verorten. Mitten in Brinkum geht die Gaudi los. „Die Krüge zum Himmel“, ruft Walter Wendt den Frauen und Männern zu, die wie er süddeutsche Tracht tragen und Krüge mit Zinndeckeln in den Händen halten. In einer Stunde geht es mit dem Bus zum Roland-Center nach Huchting – und von dort aus zum Bremer Freimarkt. Ziel ist die Königsalm. Die Truppe zieht seit 20 Jahren am letzten Freitag im Oktober von Brinkum aus los, die Konstellation verändert sich immer wieder mal. 22 sind es diesmal, im vergangenen Jahr waren es sogar 40. Voraussetzung ist gute Laune und fesche Kleidung. Kerstin und Walter Wendt laden zum Einstimmen vorher stets in ihren Garten ein, aus dem Hahn fließt frisches bayerisches Bier. Aus den Boxen schallen Schlager und Mallorca-Hits. „Warum hast du nicht nein gesagt“, fragen Roland Kaiser und Maite Kelly singend um die Wette. Kerstin Wendt ist die Begründerin der Tradition, die sonst ins Bayernzelt, in diesem Jahr aber erstmals zur Königsalm führt. Der Mitarbeiterin im Hotel Bremer Tor an der Syker Straße in Brinkum hatten es die dortigen bayerischen Wochen angetan. Warum sich also nicht das Dirndl anziehen und es im Bayernzelt auf dem Freimarkt tragen? „Damals war es nicht üblich, verkleidet zu sein. Heute gilt man als Außenseiter, wenn man es nicht ist“, sagt die 40-Jährige. Die Männer tragen Lederhosen, auch drei Frauen haben sich für die traditionelle Hose entschieden. Kerstin Wendt legt bei ihren Freimarkt-Outfits Wert auf Abwechslung und Authentizität – wie viele andere Wiederholungstäterinnen in der Gruppe. „Die meisten tragen nicht zwei Jahre hintereinander dasselbe Kleid“, sagt Ehemann Walter Wendt.

In ihren echt bayerischen Auftritt hat Michelle Bockelmann, mit einem von Walter Wendts Söhnen liiert, ganz schön was investiert. Das verspielte Kleid in Altrosa, eine plakative Herzkette, Strumpfhose und passende Schuhe in Silber sowie Haarverlängerungen für die Flechtfrisur sollten es für die erste Königsalm-Tour der 20-jährigen Studentin sein. Was sie erwartet, weiß die Stuhrerin vor der Abreise noch nicht genau. Vorsichtshalber hat sie sich für den kommenden Tag bei ihrem Nebenjob aber freigenommen. Die Gruppe besteht aus Familie, Bekannten und auch vorher Unbekannten, die von der Tradition erfahren und sich ihr angeschlossen haben. Die Altersspanne liegt mittlerweile zwischen 18 und 54 Jahren.

Sogar einen Heiratsantrag hat es schon einmal bei einem Ausflug gegeben. Walter Wendts Tochter Jessica bekam die Frage vor vier Jahren von ihrem damaligen Freund im Bayernzelt gestellt – auf der Bühne vor 2500 Gästen. Der stammt sogar, und somit ist die Nord-Süd-Verbindung perfekt, aus Mittelfranken. Dabei sein bei der Gaudi konnte er in diesem Jahr allerdings nicht – er blieb zu Hause bei der einjährigen Tochter.

Frühere Male hat die Gruppe einen Bus gechartert, diesmal sind die Bayern-Fans in voller Montur mit dem Linienbus zum Ziel unterwegs. „Man ist ein Blickfang“, sagt Walter Wendt und findet das gut. Genau wie Andreas Rehn, der mit seiner Lebensgefährtin dabei ist. Der 53-Jährige hat den Krug in seiner Hand von zu Hause mitgebracht, einen mit buntem Wappen und Deckel. Auf einem Flohmarkt erstanden, sagt er, extra für die Tour zum Freimarkt. Andreas Rehn, der zum Freundeskreis der Organisatoren gehört, konnte sich mit dem Gedanken, bayerische Tracht zu tragen, anfangs so gar nicht anfreunden. „Das ist nicht mein Ding. Ich bin Ostfriese“, hatte er gesagt. Nun steht er da in knielanger Lederhose und Karohemd und muss sagen: „hammergeil“.

Im Zelt zieht es die Gruppe meist nicht auf die Tanzfläche – zu voll. Dann werde doch eher der Tisch kurzerhand umfunktioniert, sagt Kerstin Wendt. Allgemeines Gelächter bricht aus, und die Krüge gehen wieder in die Höhe. „Ein Prosit der Gemütlichkeit“, wird die Oktoberfest-Hymne überhaupt angestimmt. Mitten in Norddeutschland.