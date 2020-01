Musikalisch alles gegeben haben die Sängerin Evelyn Gramel und der Gitarrist Thomas Brendgens-Mönkemeyer. (Michael Galian)

Stuhr. Zum 21. Mal konnten Musikliebhaber wieder das Jazzfest Stuhr genießen – eine inzwischen weithin beachtete Veranstaltung. Am Freitagabend konnte der künstlerische Leiter Jens Schöwing zum Start das E&Th Jazzduo: Evelyn Gramel (Gesang) und Thomas Brendgens-Mönkemeyer (Gitarre), ankündigen. „Wie immer haben wir hier wieder tolle Musiker verpflichten können“, meinte Jens Schöwing und man durfte gespannt sein, was das Duo, wie auch im Anschluss das Thomas-Marek-Quartett zu Gehör bringen würden. „Unsere Veranstaltungen stehen dieses Jahr im Zeichen des klassischen Jazz, natürlich in der jeweils eigenen Interpretation der Künstler“, erläuterte Schöwing in seiner Einleitung.

Gerne begrüßten die etwa 100 Zuhörer das Duo auf der Bühne. Die Sängerin Evelyn Gramel ist in der Region auch bekannt geworden durch ihre Auftritte mit der Formation „Miss Groovanova“. In ihrer Ankündigung für den Abend wurden dann auch zwei Bossa-Nova-Stücke in Aussicht gestellt. Aus der neuen CD „On A Clear Day“ werde man einige Titel vortragen. Und das war dann auch der Auftakt für den brillanten Auftritt des Duos, der folgen sollte. Auf der akustischen Gitarre begleitete der virtuose Thomas Brendgens-Mönkemeyer die hervorragende Stimme seiner Sängerin mit lateinamerikanischen Rhythmen. Er fand immer wieder Gelegenheit für kleine Solopassagen, für die die bezaubert lauschenden Zuhörer gerne Zwischenapplaus gaben. Das zweite Stück, eigentlich einmal für das Saxofon geschrieben, hatte den Titel „Twisted“. Es erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, dem unterstellt werden sollte, es sei sozusagen etwas neben der Spur. Für dieses Lied hatte Thomas Brendgens-Mönkemeyer die elektrische Gitarre gewählt, lautmalend von Evelyn Gramel begleitet, spielte er starke Rhythmen, wobei er Raum für Soli fand und Gesang wie Spiel in gelassener Könnerschaft präsentierte.

Mit dem dritten Lied kündigte Thomas Brendgens-Mönkemeyer in seiner Moderation einen Walzer an, ursprünglich geschrieben von Jama Parker. Es werde ein wenig traurig werden. Eingeleitet wurde das Lied „A Song You Never Sing“ mit einem Sprechgesang, dem sinngemäß zu entnehmen war: „Die Würfel sind gefallen, Lady, und du zahlst den Preis...“ – eine Abrechnung mit dem Leben. Ein eher ruhiges Stück, die E-Gitarre wechselte elegant die Rhythmen, es klang mal klassisch, mal etwas jazzy, wofür es immer wieder Zwischenapplaus gab. Traurig endete das Lied: „Wenn der Sommer kommt, musst du hinnehmen, einen Song nie wieder hören zu können“ in freier Übersetzung.

Es folgte das neue Lied „Whisper Not“ – viel Text, ausdrucksstarker Gesang der breit modulierenden Stimme von Evelyn Gramel. Noch einmal gab es dann einen Bossa Nova, sehr bekannt: „Desafinado“ von Joao Gilberto, wofür es Zwischenbeifall für den wunderbaren Gesang gab. Elvis Costello hatte die sich anschließende traurige Ballade mit dem Titel „This House Is Empty Now“ geschrieben, die Geschichte einer Trennung. Dschungeltöne und Lautmalerei deuteten sich an im nächsten Lied und mit dem Titel „Joy Of Spring“ sollte der Auftritt eigentlich enden, aber das absolut begeisterte Publikum erjubelte und erklatschte sich dann doch eine Zugabe.

Nach der Pause gab es mit dem Thomas-Marek-Quartett einen ganz besonderen Auftritt, denn wann gibt es noch Stepptanz zu bewundern? Der Tanz wurde begleitet von Martin Sörös (Klavier), Tilman Oberbeck (Kontrabass) und Stefan Dahm (Drums). Zur Eröffnung steppte Thomas Marek mit den metallbesohlten Schuhen in enormer Geschwindigkeit zu einer bekannten Melodie, modulierte zwischen schnell, rasend schnell aber auch langsam gesetzten Schritten. Oft setzt er laute Akzente auf dem dann dröhnenden Holz der Bühne, aber es kann auch sehr leise gehen, wenn die Sohlen nur über den Boden streichen. Es gab mehrfach spontanen Applaus für die enorme Körperarbeit des Tänzers. Das zweite Stück war eher ruhiger, balladesker. Die langsamen Steppschritte banden die Klacktöne wie ein Instrument in die Musik der Band ein. Im dritten Stück ging es eher swingend zu. Es kam zu einem spannenden Dialog zwischen Stepptanz und dem Drummer. Rimbeats folgten auf Stepps. Der enorme Einsatz, erkennbar schweißtreibend, wurde mit viel Beifall belohnt. Thomas Marek überzeugte auch als Solist, seine Band zog sich zurück und er präsentierte ein Feuerwerk an freien Improvisationen. Steigerte er sich zunächst zum rasenden Stakkato seiner Schritte, was spontanen Beifall auslöste, spannte er den Bogen zu leise verklingenden Einzelschritten.

Mit dem letzten Stück, „Caravans“ gab sich das Quartett einen musikalischen Rahmen, den es spielerisch mit eigenen Interpretationen füllte, immer waren sie dabei gut beieinander und es endete mit einem Stepptanz.

Auch für das Thomas Marek Quartett forderten die Festivalbesucher eine Zugabe und dann gab es etwas ganz besonderes: Spontan war Evelyn Gramel bereit, diesen letzten Auftritt des Abends mit ihrem fantastischen Gesang zu begleiten, und man darf wohl sagen, diese Zugabe war das eigentliche Bonbon des Abends.