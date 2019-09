Gegen einen der Mitfahrer des Transporters lag ein Haftbefehl vor (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn haben am Montagvormittag bei einer Verkehrskontrolle in Stuhr einen Haftbefehl vollstreckt. Die Polizisten kontrollierten einen polnischen Transporter in einem Gewerbegebiet in der Gemeinde, wie es im Bericht heißt. Neben dem Fahrer überprüften sie auch die weiteren Insassen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen einen 36-jährigen Mitfahrer aus Rumänien ein Haftbefehl aufgrund Verstöße gegen Bewährungsauflagen bestand. Der Mann musste daraufhin die Polizisten begleiten. Im weiteren Verlauf wurde ihm der Haftbefehl durch einen Richter verlesen. Danach ging es für ihn direkt ins Gefängnis.