Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt (Symbolbild). (Patrick Seeger/dpa)

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 20-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag an der Blockener Straße in Richtung Heiligenrode verletzt worden. In einem Kurvenausgang geriet der Mann mit seinem Wagen vermutlich auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilt. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 49-Jährigen. Der Schaden beläuft sich auf circa 6000 Euro.