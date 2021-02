Der Mann blieb unverletzt (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein 51-jähriger Autofahrer ist am Sonntag mit seinem Wagen von der Fahrbahn der A 1 bei Stuhr abgekommen und mit zwei Warnbaken kollidiert. Der Mann war nach Angaben der Autobahnpolizei Ahlhorn am Nachmittag in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen zwei neben der Fahrbahn stehenden Baken prallte. Durch den Zusammenstoß sei das Auto derart beschädigt worden, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, teilt die Polizei weiter mit. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5400 Euro. Der 51-Jährige blieb unverletzt.