Zum Hollandmarkt laden ein Tina Fischer (v. l.), Ina Pundsack-Bleith, Henk ter Hennepe, Yvonne ter Hennepe, Marcel Marquardt, Dennis Sander und Carsten Hauch. (Maike Plaggenborg)

Weyhe-Leeste. Auf 650 Metern Länge einkaufen: In Leeste startet die dritte Auflage des Hollandmarktes am Sonntag, 1. September. An diesem Tag werden auch die Geschäfte geöffnet sein. Die holländischen Marktbeschicker warten in diesem Jahr mit kleinen Neuerungen auf.

„Die Leute kommen und fragen nach Artikeln. Und es gibt Leute, die uns hinterher reisen“, sagt Henk ter Hennepe, der den Hollandmarkt gemeinsam mit Ehefrau Yvonne organisiert. „Wir machen das seit 30 Jahren“, sagt er – im Jahr 2019 sind die Stände an 21 Terminen unterwegs, darunter in Osnabrück, Duisburg oder auch Emsdetten beispielsweise. Und damit nicht genug: „Wir haben den Luxus, dass wir mehr Anfragen haben“, sagt Henk ter Hennepe. Zur Produktpalette in diesem Jahr gehören Backfisch, Bratfisch, Matjes wie auch die niederländischen Klassiker Frikandel oder auch Poffertjes – eine Art kleine Waffeln. Das alles komme bei den Deutschen gut an, sagt der Marktbeschicker. Schnittblumen seien in diesem Jahr auch wieder dabei, allerdings größer als im Jahr zuvor. Käse gehöre auch zum Angebot. Neu im Sortiment sollen in diesem Jahr erstmals Anbieter mit Kräutern und Tee sein. „Wir kommen mit 34 Ständen“, so Henk ter Hennepe. Das Ehepaar selbst bietet Lakritz und Süßwaren an. Die Verkäufer reisen unter anderem an aus Hengelo oder auch Enschede. Zwei Deutsche seien auch dabei, aber „die stehen in Holland auf dem Wochenmarkt“.

Mit den ter Hennepes reist eine Gruppe aus 36 Kaufleuten, erklärt Henk ter Hennepe. Wer mitmacht, müsse jede Woche mitfahren. Wegen dieser Verlässlichkeit sei der Markt so beliebt.

Dabei bleibt es nicht bei dem Hollandmarkt allein. Die holländischen Stände sollen in den bestehenden Herbstmarkt integriert werden, wie Carsten Hauch von der Leester Werbegemeinschaft sagt. Sie organisiert die Veranstaltung seit etwa 20 Jahren, schätzt Hauch. Der Hollandmarkt ist nun zum dritten Mal dabei. „Das hat eingeschlagen wie eine Bombe“ erinnert er sich an den ersten Auftritt der niederländischen Kaufmannschaft. Zum diesjährigen Programm kündigt er den Auftritt einer Musikkapelle mit 15 Leuten an. Sie spielen in der Zeit von 12 bis 17 Uhr.

Gänseparade in Leeste

Weil es immer eine große Nachfrage gebe: Auch in diesem Jahr soll es wieder die Gänseparade durch den Ort geben, bei der ein Mädchen – gefolgt von einer kleinen Schar der Tiere – durch die Leester Straße zieht. „Die Leute kommen aus allen Richtungen hierher“, sagt Hauch. Der Markt habe sich herumgesprochen. Gemeinsam mit den deutschen Anbietern ergebe sich eine Anzahl von insgesamt 60 Ständen. Die Leester Straße wird in der Zeit von 8 bis 20 Uhr für den Markt gesperrt, der Markt selbst ist von 13 bis 18 Uhr.