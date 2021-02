Das Thema Verunreinigung von Fußwegen durch Hundekot wurde mit Interesse besprochen (Symbolbild). (Christoph Schmidt/dpa)

Weyhe. Erst drohte es coronalastig zu werden, doch entgegen der ersten Ankündigung von Sebastian Kelm, Gemeindesprecher und Moderator des ersten Weyher Digital-Dialogs, meldete sich schließlich doch keiner zum Thema. Dabei habe es vorab entsprechende Zuschriften gegeben – nicht nur zur Pandemie übrigens. Inhaltlich ergab sich eine recht breite, aber nicht überraschende Themen-Palette zwischen Radwegen, Straßenausbaubeiträgen und Hundekot.

So freute sich Bürgermeister Frank Seidel (SPD), dass auch „normale Themen“ auf der Agenda standen, informierte aber dennoch kurz über die aktuellen Zahlen in der Gemeinde. Demnach gab es seit März 2020 mehr als 500 Corona-Fälle, aktuell 23 positiv Getestete und 13 Tote. Für weitere Fragen wie nach Öffnungen von Geschäften oder Impfterminen sei die Gemeinde Weyhe nicht zuständig, betonte Seidel, den immer wieder Anfragen zum Thema erreichen und der dabei auf den Landkreis verweist.

Während der rund anderthalb Stunden trafen sich in der Spitze 50 Bürger am Computer, darunter Ratsmitglieder und zehn Mitarbeiter der Verwaltung. Die Leitenden der jeweiligen Fachbereiche stellten sich für Antworten zur Verfügung, beispielsweise zu Straßenausbaubeiträgen. In der Stadt Syke seien sie abgeschafft – „warum nicht in Weyhe?“, warf ein Bürger in die Runde. „Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema“, sagte Doris Salomé, Leiterin des Fachbereichs Bau und Liegenschaften. Allerdings sei die Verwaltung da nicht unmittelbar Ansprechpartner, sondern der Gemeinderat entscheide darüber. Und das solle in diesem Jahr geschehen, wie auch Frank Seidel ergänzte. Er könne sich vorstellen, dass es auf eine Abschaffung der Beiträge mit einer Grundsteueranpassung hinausläuft oder aber mit Erleichterungen, die vom Land in Form von Zuschüssen an die Anwohner gehen könnten, „aber man weiß es noch nicht“. Vier- bis fünfstellige Straßenausbaubeträge nannte ein anderer Teilnehmer eine „happige Sache“ und erfragte Möglichkeiten in Form einer Petition oder der Ansprache des Rates. Beides nannte Salomé „einen Weg, Ihre Meinung zu äußern“.

Aufgekommen war das Thema, weil die Frage nach einer möglichen Sanierung und dem Ausbau der Straße Böttcherei fiel, was Salomé entkräftete. „Die Frage hat uns schon von einigen erreicht“, sagte sie. Bei den Sanierungen müsse wegen der Menge der bedürftigen Straßen in Weyhe priorisiert werden. Die Böttcherei stehe da im Ranking derzeit auf Platz 27 und sei damit „aktuell überhaupt nicht akut“. Anwohner würden aber frühzeitig und mehrmals informiert werden. Deren Zuschüsse könnten dann wegen des relativ starken Durchgangsverkehrs in der Straße auf 50 Prozent hinauslaufen.

Wege kamen auch mit Blick auf Radfahrer zur Sprache. Der noch recht neue Fahrradstreifen auf der Fahrbahn an der Straße Im Mühlengrunde in Sudweyhe sei nicht wirklich nutzbar, kritisierte eine Bürgerin. „Ich fahre da sehr oft und finde das hochgradig gefährlich“, sagte sie und schlug vor, den Bereich farblich abzusetzen, damit die Autos dort nicht fahren. „Das müssen wir tatsächlich prüfen“, sagte Salomé. Sie verwies außerdem darauf, dass der Streifen ein zusätzliches Angebot sei und Radfahrer, die unsicher seien, auf dem Bürgersteig fahren könnten. Eine andere Dialog-Teilnehmerin warf den Punkt Fahrradstraße ein. Die Pestalozzistraße in Leeste sei dafür in der Prüfung, sagte Fachbereichsleiter (Gemeindeentwicklung und Umwelt) Steffen Nadrowski zur Sache. „Wir werden das Thema Fahrradstraße weiter verfolgen.“

Unsicherheit äußerte eine Weyherin auch mit Blick auf Tempo-30-Zonen, die von Autofahrern oft nicht respektiert würden, beispielsweise beim Überqueren der Straßen. Auch beim Selberfahren erlebe sie von anderen Autofahrern: „Man bekommt einen Vogel gezeigt, wenn man 30 fährt“.

Beim Verkehrsverhalten wie auch bei „Tretminen“ auf Fußgängerwegen ging es schließlich um den Aspekt Rücksichtnahme. „Die allermeisten sind glaube ich sehr sorgfältig unterwegs“, sagte Nadrowski über die Hundehalter, die den Kot ihrer Tiere beseitigen würden. „Wenn alle ein bisschen mehr Rücksicht nehmen würden“, so Seidel, wären Beschwerden über zu hohe Geschwindigkeiten und Hundekot wohl hinfällig. Als Lösung für letzteres schlug ein Weyher schließlich die Verwendung eines Wurstsaugers – eines kleinen Straßentreckers mit Schlauch – vor, wie er wohl in Berlin benutzt werde.

Mit Kommentaren vonseiten der Teilnehmenden wie „super Initiative“ und „hat sich als Format bewährt“ gaben einige Bürger positive Rückmeldung und forderten mitunter: „Bitte so eine Veranstaltung wiederholen.“