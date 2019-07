Hexe Lisbet kommt in Weyhe angeflogen. (FR)

Weyhe. Immer wieder waren in den vergangenen Wochen Anfragen im Kulturbüro der Gemeinde Weyhe eingegangen, berichtet Hedda Stock. Immer wieder hatten Eltern wissen wollen, wann denn das Programm für die Weyher Kinderbühne feststeht. Nun ist es so weit. Noch bevor es in die Sommerferien geht, können Eltern ihre Kinder für die von August bis Dezember reichenden Veranstaltungen anmelden. Wie immer gibt es jedes Stück als doppelte Aufführung.

Die beliebte Hexe Lisbet macht den Anfang und nimmt das große und kleine Publikum am Sonntag, 25. August, mit auf ein spannendes Abenteuer. Das Mobile Figurentheater Bremen führt das für Kinder ab drei Jahren geeignete Stück auf. Die Puppenspielerin Birgit Neemann schlüpft dabei in die Rolle der Schriftstellerin Mathilde Maus, der einfach nichts für ihr neues Buch einfallen will. Als dann plötzlich die Hexe Lisbet vor ihr steht und sie um Hilfe bei der Suche nach ihrer Katze bittet, ist das Buch vergessen, und eine spannende Reise beginnt, an deren Ende die Belohnung wartet. Das Abenteuer können Besucher bei zwei Aufführungen um 11 und um 15 Uhr miterleben.

Vier Schauspieler erzählen auf einer acht mal fünf Meter großen Bühne am Sonntag, 22. September, Geschichten vom Räuber Hotzenplotz. Das Trotz-Alledem-Theater spielt spannende und lustige Kasperlegeschichten nach dem berühmten Roman von Ottfried Preußler für Publikumsgäste ab fünf Jahren. Zur Handlung verrät die Gemeinde Weyhe so viel: Großmutters Kaffeemühle wurde geklaut. Dahinter kann doch nur Räuber Hotzenplotz stecken. Kasperle und Seppl machen sich prompt auf die Suche nach dem Ganoven. Sie wollen ihm eine Falle stellen, um die wertvolle Kaffeemühle zurück zu bekommen. Allerdings kommt ihnen der gerissene Räuber zuvor. Ob sie es dennoch schaffen, sich zu befreien und die Kaffeemühle zurück zu holen? Die Zuschauer erfahren es bei den Vorstellungen um 11 und 15 Uhr.

Nach dem Weltkindertag vor zwei Jahren erneut in Weyhe, um Kleine und Große mitzunehmen auf eine musikalische Reise um die Welt, sind Karibuni. Das heißt übersetzt aus der afrikanischen Sprache Kiswahili „willkommen“. Ein indianisches Lied singen, die Tiere des Regenwaldes kennenlernen und die Karibuni-Version von „Waka Waka“ hören – all das erlebt das Publikum am Sonntag, 27. Oktober, um 11 und 15 Uhr. Josephine Kronfli und Pit Budde von Karibuni singen alle Lieder zweisprachig, in der Originalsprache und in der deutschen Übersetzung. „Da bleibt niemand sitzen, da macht man mit“, sagt Hedda Stock, die Kulturbeauftragte in Weyhe, deren Nachwuchs die Lieder von Karibuni im Auto ebenfalls „rauf und runter“ höre.

Einzig für das Weihnachtsstück vollzieht die Kinderbühne einen Ortswechsel. Das Stück „Sie folgten dem Stern“ führt Ekke Neckepen am Montag, 2. Dezember, und Dienstag, 3. Dezember, jeweils ab 15 Uhr im Weyher Rathaus und nicht im Forum der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe auf. Neckepen erzählt die Weihnachtsgeschichte einmal etwas anders, nutzt keine Requisiten. „Da ist die Fantasie gefragt“, sagt Hedda Stock. Das Stück wird für Kinder ab vier Jahren empfohlen und dauert 45 Minuten.

Die Kinderbühne soll dauerhaft im Forum der KGS Kirchweyhe bleiben, Hauptstraße 99. „Es ist eine schöne Atmosphäre“, sagt die Kulturbeauftragte, die sich freut, dass die Veranstaltungen der Kinderbühne fast immer ausverkauft sind. Ab sofort sind alle Karten für das neue Programm im Vorverkauf für vier Euro erhältlich. Die Gemeinde rät Eltern, die Tickets im Vorverkauf zu erwerben. Sie sind im Bürgerbüro des Weyher Rathauses (montags bis mittwochs von 7.30 bis 17 Uhr, donnerstags bis 18.30 Uhr und freitags bis 12 Uhr geöffnet) erhältlich. Einlass ist bei jedem Stück zehn Minuten vor Beginn. Weitere Infos unter der Rufnummer 0 42 03 / 7 12 69 und online auf www.weyhe.de.