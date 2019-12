Haben die nächste Stufe des Mobilitätskonzeptes erreicht (v.l.): Bernhard Springer (DHE), Hartmut Martens (Gemeinde), Christof Herr (ZVBN) und Markus kleine Sextro (VDN). (Penth)

Es kommt weiter Bewegung in das Stuhrer Mobilitätskonzept. Das Busnetz in der Gemeinde verdichtet sich ab diesem Sonntag, 15. Dezember. Mit veränderter Vertaktung und Streckenführung gehen die Grönemeyer-Linie 113 und die Buslinie 227 in den zweijährigen Probebetrieb. Neben der Gemeinde Stuhr unterstützt der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) den Ausbau beider Linien mit 100 000 Euro aus seinem Förderfonds.

Die von den Verkehrsbetrieben Diepholz Nord (VDN) unterhaltene Linie 113 wird fortan von Heiligenrode über die Neukruger Straße auch Seckenhausen ansteuern. Sechs Haltestellen kommen dazu – wie immer trägt deren zweiter Name den Titel eines Liedes von Herbert Grönemeyer. End- und Anfangshaltestelle der Linie wird künftig die Haltestelle „Auf dem Jochen“ in Seckenhausen sein. „Damit sind fünf Ortsteile miteinander verbunden“, erklärt Hartmut Martens, der Fachbereichsleiter Bürger-Service, Verkehr und Feuerwehr bei der Gemeinde. Somit an das Verkehrsnetz der zum Roland-Center in Huchting führenden Grönemeyer-Linie angeschlossen sind Varrel, Moordeich, Groß Mackenstedt, Heiligenrode und Seckenhausen. Die Linie 113 ist ab dem 15. Dezember montags bis freitags im Stundentakt unterwegs, die Anzahl der Fahrten steigt von bisher 16 auf 26 Fahrten. Dafür muss ein zweiter Bus angeschafft werden, der letztendlich auch die Streckenverlängerung ermöglicht, wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Gemeinde, ZVBN, VDN und der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH (DHE) heißt.

Letztere betreibt die Buslinie 227 über Kirchseelte, Stuhr und Huchting, die ihre täglichen Fahrten von acht auf 16 verdoppelt. Der Bus ist ab dem 15. Dezember montags bis freitags in den Morgenstunden sowie nachmittags und abends stündlich unterwegs. Die Ortsteile Groß Mackenstedt und Moordeich sowie Heiligenrode mit dem Wohnquartier Bürstel erhalten zusätzliche Anbindungen. Neu im Fahrplan ist die Haltestelle „Moordeicher Landstraße“, die bereits auch von den Buslinien 55 und 113 angefahren wird.

Der Geschäftsführer des ZVBN, Christof Herr, lobt den Ausbau der Linien. „Stuhr ist eine ausgesprochen aktive Gemeinde“, so sein Eindruck. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) habe Konjunktur. Christof Herr hofft, „dass wir ihn Schritt für Schritt noch weiter verbessern können“.

Vermutlich nicht der letzte Ausbau

Die Linie 113 fährt seit August 2010 durch Stuhr. Fünf Anpassungen der Strecke und Vertaktung hat es laut Hartmut Martens in der Zeit gegeben, rund 24 000 Menschen fahren pro Jahr mit der Grönemeyer-Linie. Die Buslinie 227 wiederum ist ein „altes Flaggschiff der DHE“, wie Martens erklärt. Bislang war die Linie verknüpft mit der Buslinie 226. Beide trafen sich an der Haltestelle am Dreimädelhaus in Kirchseelte im Landkreis Oldenburg. „Die 227 soll eigenständig sein“, sagt Bernhard Springer von der DHE. Endpunkt ist das Roland-Center, von wo aus der Fahrgast per Straßenbahn zum Hauptbahnhof gelangt. Nicht nur zu den Stoßzeiten unter der Woche soll der ÖPNV gut ausgebaut sein, fordert Springer: „Wir müssen noch mehr in den Freizeitbereich rein.“

Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier freut es, dass das Gewerbegebiet Brinkum Süd durch die Erweiterung der Grönemeyer-Linie besser angebunden sein wird. Dass eventuell noch weitere Ortsteile angeschlossen werden, schließt Hartmut Martens derweil nicht aus. „Das endet nicht bei diesen Buslinien. Es braucht aber eine solide Vorbereitung.“

Zur Sache: Auch hier fahren die Buslinien anders

Im Landkreis Diepholz ändert sich ab dem 15. Dezember einiges. Die Buslinien 123 (Sulingen – Bassum) und 138 (Sulingen – Nienburg) etwa werden zu Landesbuslinien aufgewertet und fahren montags bis freitags stündlich. Das bedeutet, dass klimatisierte Niederflurbusse fahren und es kostenloses W-Lan in den Fahrzeugen gibt, so der VBN. Zudem wird im Kreis Diepholz die Linie 102T zur Linie 114 und die Linie 105T zur Linie 115 umbenannt. Zum Fahrplanwechsel wird der VBN den gedruckten Regio-Fahrplan wegen fehlender Nachfrage zum letzten Mal herausbringen. Informationen zur Streckenänderung gibt es auch in der kostenlosen Fahrplaner-App und auf www.vbn.de. Außerdem bietet der VBN eine Serviceauskunft unter der Rufnummer 04 21 / 59 60 59 an.