Immer auf Zack – und das schon seit 20 Jahren: die Walking-Gruppe des TV Stuhr ist bei Wind und Wetter unterwegs. (Sebi Berens)

Stuhr-Moordeich. Anfangs wurden sie belächelt, heute hat „ihre“ Sportart viele Nachahmer gefunden: die Walking-Gruppe des TV Stuhr feiert ihr 20-jähriges Bestehen und hat in dieser Zeit bis zu 15 000 Kilometer zurückgelegt. Ein Ende ist nicht abzusehen.

Donnerstagabend, kurz vor 18 Uhr am Vereinsheim an der Pillauer Straße in Moordeich: Nach und nach treffen die sportlich gekleideten Walker ein, begrüßen sich herzlich und halten zunächst einen kurzen Plausch. „Wo möchtet ihr denn heute langlaufen?“, fragt Leiterin Helga Moede in die gut gelaunte Runde. Ob Gut Varrel, am Biotop vorbei, rund um den Silbersee, links der Weser oder durch den Schweinekamp am „Dragi“ vorbei – die Routen der sportlichen Truppe sind äußerst vielseitig. „Durch die Walking-Gruppe haben mein Mann und ich unsere Heimatgemeinde noch einmal ganz neu kennengelernt und gleichzeitig viele nette Leute getroffen“, berichtet Roswitha Kant, die zusammen mit ihrem Ehemann von Beginn an dabei ist. „Es gibt hier so viele schöne Strecken direkt vor unserer Haustür“, schwärmt auch Helga Moede.

So abwechslungsreich die Routen auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: eine Länge von bis zu sieben Kilometern. Das ist genau die Distanz, die die Walker jeweils am Dienstag und Donnerstag innerhalb von einer Stunde bewältigen. „Dabei kommt es vor allem auf gutes Schuhwerk an“, betont Leiterin Moede, die im Laufe der Jahre schon etliche Schuhpaare „durchgelaufen“ hat. Auf die obligatorischen Stöcke verzichten die meisten Mitglieder hingegen weitestgehend. „Wer möchte, kann aber auch gerne mit Stöcken laufen“, stellt sie klar. Helga Moede zählte vor 20 Jahren zu den ersten in der Gemeinde, die sich auf einer Fortbildung zur Walking-Trainerin ausbilden ließen. Vorher war die Stuhrerin schon im Bereich Gesundheitssport und Kinderturnen beim TV Stuhr aktiv.

Ihrer neu gegründeten Walking-Gruppe schlossen sich gleich von Beginn an bis zu 25 Mitglieder an. „Damals habe ich schon befürchtet, dass ich irgendwann Polizeischutz brauche“, erinnert sich Helga Moede lachend an die Anfangszeit. Heute treffen sich meistens um die 15 Mitglieder zwischen 50 und 85 Jahren zu den gemeinsamen Walking-Runden. „Viele haben uns zunächst belächelt, denn Walking war vor 20 Jahren eben noch nicht der Trendsport, der er heute ist“, sagt Gudrun Rullhusen. Gemeinsam lachen die langjährigen Mitglieder auch heute noch über eine Frau, die mit Lackschuhen, Hut und Handtasche zum Training kam. „Der haben wir schnell klar gemacht, dass hier Sportkleidung angesagt ist und wir uns nicht zum Spazieren gehen oder durch die Gegend latschen treffen“, sagt die Leiterin.

Gelaufen wird das ganze Jahr über und bei Wind und Wetter, „außer es ist Glatteis und Sturm“. „Gerade im Winter oder bei Regen ist es durchaus von Vorteil, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, dann gibt es keine Ausreden“, merkt Bernt Hense an. Bevor er sich der Gruppe angeschlossen hat, war er lange Jahre als Jogger aktiv. Walking hat sich für ihn als optimale Alternative herausgestellt. Ebenso wie für seine Mitstreiter, die sich über die Jahre aus den unterschiedlichsten Gründen der Gruppe angeschlossen haben. „Ob als Rehamaßnahme im Anschluss an einen Bandscheibenvorfall, bei Knieproblemen oder sonstigen Wehwehchen – wir nehmen jeden bei uns auf“, betont Gruppen-Leiterin Helga Moede schmunzelnd. Das Lauftempo werde auf jeden angepasst. Für viele gilt sie selbst mit ihrer Fitness und motivierenden guten Laune als Vorbild.

Für Helga Moede ist der Sport eben enorm wichtig, zum einen, weil er sie fit und gesund hält und zum anderen, „weil ich immer auf nette Menschen treffe, denn die muffeligen bleiben ja zu Hause“. Wenn es nach ihr geht, können es beim TV Stuhr ruhig noch mehr Walker und Walkerinnen werden. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei Helga Moede telefonisch unter 04 21 / 56 23 37 melden oder sich direkt dienstags und donnerstags um 18 Uhr am Vereinsheim an der Pillauer Straße zum Mitlaufen einfinden.

Neben der sportlichen Aktivität kommt auch die Geselligkeit unter der Walking-Gruppe nicht zu kurz. „Im Sommer testen wir gerne die Terrassen untereinander und lassen es uns dort gut gehen“, merkt die Vollblutsportlerin an.