Im Anschluss an den Gottesdienst wurde im Garten des Gemeindehauses der Grill angemacht. (Braunschädel)

Stuhr-Varrel. So schön kann ein Gottesdienst im Grünen sein: Mit einem sogenannten Grill-Gottesdienst und unter den Klängen des Varreler Bläserkreises (Leitung von Thomas Urban) hatte die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Varrel ihre Besucher in den Garten des Gemeindehauses zwischen den Blumen und Sträuchern der Nachbarhäuser eingeladen. Beim dritten Gottesdienst der Reihe „Bunter Kirchensommer“ wollten viele Kirchengänger dabei sein, die Reserve an Stühlen war dringend gefragt. Anderthalb Meter Sicherheitsabstand und Hygienemaßnahmen waren für die Angekommenen inzwischen etwas fast Normales.

„Der Bunte Kirchensommer hat sich wunderbar entwickelt“, freute sich Pastorin Eike Fröhlich, die zusammen mit der ehemaligen Seckenhauser Pastorin Judith Mattes die Stunde gestaltete. Pastorin Fröhlich gab den ersten geistlichen Impuls mit dem Wochenspruch des Kirchenjahres: Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.

Das Kirchenlied „Nun steht in Laub und Blüte“ war Kern der Predigt von Judith Mattes. Den anrührenden Text (Melodie: Wie lieblich ist der Maien), ein Schöpfungsjubel, schrieb Detlev Block übrigens 1978 – in dem Jahr, als die Einlagerung von Atommüll in Asse II folgte. „Der Sommer spannt die Segel und schmückt sich dem zum Lob, der Lilienfeld und Vögel zu Gleichnissen erhob. Der Botschaft hingegeben stimmt fröhlich mit uns ein: Wie schön ist es, zu leben und Gottes Kind zu sein“, heißen die letzten Textzeilen.

Kraft, Liebe und Besonnenheit

Und Judith Matthes fragte die Zuhörer: Wann und wo haben sie zum letzten Mal Wind ganz bewusst gespürt? Wind, der die Blätter an den Bäumen bewegt, den Drachen steigen lässt, auf Radtouren von vorne kommt oder der die großen Windräder zum Drehen bringt? Matthes hob hervor, dass Gottes Geist uns Rückenwind gibt in dem Dreiklang von „Kraft, Liebe und Besonnenheit“. Und sie betonte: „Gott hilft uns, dass wir nicht müde werden, nicht aufgeben. Er lässt uns in unsere Zukunft aufbrechen, dass wir sie auch gestalten können. Wir werden dabei bei uns und in unserer Kirchengemeinde vielleicht manche Flaute in Kauf nehmen müssen. Vielleicht werden wir den Moment verpassen, wo es gut wäre, wenn wir unsere Segel setzen würden„, so die 34-Jährige. Ihr war wichtig, „dass wir alle windstillen Zeiten aushalten können. Und alle Stürme, in denen so manche Hoffnung zunichte gemacht wird“.

Sehr genau hörten die Angereisten (viele waren aus den angrenzenden Ortsteilen gekommen) zu, sangen gemeinsam „Gott gab uns Atem, damit wir leben“, das der Liedermacher Fritz Baltruweit im Jahr 1982 geschrieben hat sowie das schwedische Kirchenlied „Strahlen brechen viele aus einem Licht“. Dazu ein Choral aus Finnland und ein Lied der Familie Jehn aus Worpswede, das Mitsingangebot war breit gefächert. Mit „Geh unter der Gnade“ (Manfred Siebald) wurde nicht nur das Publikum verabschiedet, sondern nochmals Pastorin Judith Mattes, die bereits am 7. Juni ihre Aufstellungspredigt in Westercelle gehalten hat.

Das anschließende Grillen diente obendrein der Gemeinsamkeit. „Lasst uns ein bisschen zusammen sein, das Herz schreit danach“, forderte Eike Fröhlich die Anwesenden auf zu bleiben. Und sie blieben, suchten das Gespräch oder einfach nur die Ruhe. Da für die Gäste keine Kosten entstanden waren, wurde die Kollekte zugunsten der Gemeindearbeit, für Lebensmittelkosten sowie für die deutsche Seemannsmission in Lomé, Hauptstadt von Togo und Herzensangelegenheit von Thomas Urban, ausgerufen.