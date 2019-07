100 Weyher haben für den großen Auftritt an diesem Sonnabend bei der NDR-Sommertour gemeinsam auf dem Marktplatz geübt. (Niklas Golitschek)

Weyhe-Kirchweyhe. Vor dem Konzert die Probe – allerdings nicht die der auf der Bühne erwarteten Oldie-Band Never Too Late. Vielmehr war es das Publikum, das auf dem Weyher Marktplatz bei der jüngsten Ausgabe von Summer In The City Text und Gesang übte. Das gehört nämlich zur Vorbereitung auf eine Teilaufgabe der NDR-Sommertour an diesem Sonnabend. Rund 100 Teilnehmer beteiligten sich trotz der Rekord-Hitze an der Übungseinheit und studierten mit Texterin und Dirigentin Tatjana Nivilinszky die Zeilen zur Melodie des Stücks „Lady In Black“ von Uriah Heep ein. Frei nach dem besungenen Motto: „Denn wir feiern in Weyhe gern und kommen oft zusammen.“

Nivilinszky war dann auch ganz begeistert nach dem dritten Probentag. „Das war schön. Es macht Spaß und Freude“, schwärmte sie von dem kollektiven Gesang. Wenn sie so durch die Reihen guckte, während sie mit Händen und Fingern anleitete, erkannte sie auch mit Genugtuung: „Es wird immer lippensynchroner. Sie atmen alle zusammen aus und fangen an mitzuwippen.“ Dabei stellte sie auch klar, dass es nicht darum gehe, den Text auswendig zu können – der dürfe am Sonnabend auch abgelesen werden. Nur stimmig soll es eben klingen.

Auch Frank Seidel, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Weyhe und gleichzeitig Wettpate, stand ganze vorne und übte die Textzeilen mit ein. Dass Weyhe die Wette gewinnen kann, daran habe er keinen Zweifel. „Wir wissen, dass die Kulisse überragend ist. Wir haben sie schon gesehen“, sagte Seidel. Der Bauhof und die Freiwilligen seien seit Dienstag am Schuften, um ihren Teil zum Gelingen beizutragen. „Das ist richtig toll geworden.“ Auch, dass der Gesangsteil funktioniert, stehe für ihn außer Frage: „Das können wir einschätzen.“ Nur dass von den bis zu 10 000 Teilnehmern auch mindestens 250 verkleidet kommen, das sei noch nicht in Stein gemeißelt. Mit dem Wettbewerb solle so ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden. Auch Dirigentin Tatjana Nivilinszky zeigte schon voller Vorfreude auf den großen Tag: „Weyhe ist gut vorbereitet.“

Nach der Probe zeigte dann Never Too Late, dass Alter keine Rolle spielt, wenn es um gute Rockmusik geht. Die Bremer Gruppe ließ bei ihrem Konzert Klassiker wie „Power Of Love“ oder „Brown Sugar“ wieder hochleben. Im Publikum saß mit dem Syker Harald Krüger auch ein alter Weggefährte Herwig Luekens. Vor 55 Jahren standen die beiden bereits auf der Bühne, als sie mit der Band Vampires bereits die Hachestadt mit Rockmusik unsicher machten, unter anderem mit Konzerten im Hansa-Haus. „Die machen tolle Musik“, lobte der Rock-Liebhaber.

Als die Temperaturen in den Abendstunden etwas fielen, wagten sich auch immer mehr Zuschauer von den Bierbänken vor die Bühne, um den Feierabend zu genießen. An diesem Sonnabend, 27. Juli, dürfte es dann deutlich voller werden, wenn mit der NDR-Sommertour und dem Konzert von Hot Chocolate im Falle der gewonnen Wette der nächste Höhepunkt ansteht.