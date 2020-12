Viel mehr als Bauschutt ist nicht von dem Wohnhaus übrig, an dessen Stelle das neue Krippengebäude neben der Kita Sudweyhe stehen soll. (Michael Galian)

Die Abrissarbeiten am Nebengebäude der Kindertagesstätte Sudweyhe sind in vollem Gange. Von dem einstigen Wohnhaus auf dem gemeindeeigenen Grundstück ist inzwischen nicht mehr viel übrig. Es muss weichen, damit vor Ort genug Platz für zwei zusätzliche Krippengruppen entstehen kann. Die hintere Hälfte des Wohnhauses wurde nach Angaben der Gemeinde als Personalraum genutzt, die vordere Hälfte sei vermietet gewesen. Das Gebäude musste wegen eines Sanierungsstaus gleich ganz abgerissen werden. Das neue Krippengebäude soll nun im Laufe des Jahres 2021 hochgezogen werden. „Geplant ist, dass Anfang 2022 die Gruppen starten können“, gibt Henrieke Kattelmann vom zuständigen Fachbereich Bildung und Freizeit der Gemeinde einen Ausblick.

Das Grundstück neben dem Bestandsgebäude umfasst etwa 890 Quadratmeter, der Neubau wird eine Nutzfläche von knapp 500 Quadratmetern haben. Dort sollen Kinder zwischen einem und drei Jahren betreut werden, maximal 30 Plätze stehen zur Verfügung. Die Kosten für das Projekt gibt die Gemeinde mit rund 1,4 Millionen Euro an.

Zu jeder der beiden neuen Einheiten des Krippengebäudes sollen ein Gruppenraum, ein Ruheraum, ein Sanitärraum mit einer im Wasserspielbereich integrierten Duschmöglichkeit, ein Abstellraum und eine Garderobe gehören. Zudem ist ein gemeinsamer Bewegungsraum mit zwei Abstellräumen vorgesehen. Im Erdgeschoss soll es auch eine Verteilerküche samt Abstellraum, Hauswirtschaftsraum, ein behindertengerechtes WC, ein Büro sowie Flur und Eingangsbereich mit Stellfläche für Kinderwagen geben. Im Obergeschoss sind zudem Personalräume geplant, wovon zwei mit einer flexiblen Wand getrennt werden, um die Möglichkeit für einen einzigen großen Raum zu haben. Die Wärmeversorgung soll über eine Luftwärmepumpe erfolgen, das Dach begrünt werden. „Die Krippe wird ebenfalls von unserem Caterer Vita Catering bedient“, sagt Kattelmann. In der Einrichtung wird den Mahlzeiten dann noch der letzte Schliff vor dem Verzehr verliehen.

Die Regelbetreuungszeit in der neuen Krippe wird von 8 bis 14 Uhr sein, hinzu kommen Früh- und Spätdienste. Sechs Erzieher will die Gemeinde hierfür einstellen, zudem jeweils eine Küchen- und eine Reinigungskraft sowie zwei Sozialassistenten.

Anmeldephase für Kita-Jahr beginnt

Schon bald läuft auch die Anmeldephase für das Kita-Jahr 2021/2022 an. Vom 1. Januar bis 15. Februar 2021 können Eltern ihre Kinder in einer Einrichtung der Gemeinde Weyhe anmelden. Die Anträge dafür können auf der Internetseite der Gemeinde unter www.weyhe.de heruntergeladen werden. Außerdem sind sie in den Kindertagesstätten und im Rathaus erhältlich. Auch in dem Bereich wird diesmal einiges anders sein als sonst. „Unter Corona-Gesichtspunkten bieten wir keine einzelnen Besichtigungen an, sondern vergeben dafür feste Termine“, sagt Henrieke Kattelmann. Das gelte auch für die freien Träger. Eine Terminvereinbarung ist ab dem 6. Januar möglich. Vorab finden Interessierte nähere Informationen auf den Internetseiten der jeweiligen Träger.