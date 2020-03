Pflegeeinrichtungen haben den Besuchsverkehr eingeschränkt, raten Angehörigen oft sogar, zum Telefon zu greifen statt vorbei zu kommen. Mitarbeiter und Bewohner sollen vor dem Coronavirus geschützt werden. (Peter Steffen/DPA)

Stuhr/Weyhe. Was wäre, wenn? Eine Frage, die sich Johannes Oltmanns mehrmals täglich stellt. Der Leiter der Pflegeeinrichtung Haus am Deichfluss in Moordeich und sein Team treffen sich täglich zum Krisengespräch. Sie tauschen die aktuellen Informationen von Gesundheitsamt, Robert-Koch-Institut (RKI), Bundes- und Landesregierung aus. Würde der Ernstfall eintreten, wären sie vorbereitet, sagt Oltmanns. Laut RKI steigt das Risiko eines schweren COVID-19-Krankheitsverlaufs ab 50 bis 60 Jahren stetig an.

Die Pflegeeinrichtung in Moordeich hat Angehörige der Bewohner deshalb über mögliche Gefahren per Post und Aushänge informiert. Besucher nimmt zunächst das Personal in Empfang, Fremde dürfen die Pflegeeinrichtung vorerst nicht betreten. „Wir legen ans Herz, Angehörige im Moment nicht zu besuchen, eher zu telefonieren“, sagt Oltmanns. Öffentliche Veranstaltungen sind fürs Erste abgesagt. „Wir versuchen, Gefahren zu vermeiden“, sagt der Leiter der zur Specht-Gruppe gehörenden Einrichtung.

Das Haus am Deichfluss hat immer die nötige Hygieneausstattung wie Mundschutz und Desinfektionsmittel auf Vorrat. „Wir haben vorsorglich den Bestand aufgestockt. Das machen wir einmal im Jahr“, sagt Oltmanns. Trotz des Puffers könnte es im Akutfall auf längere Sicht schwierig werden, denn derzeit kommt es zu Lieferengpässen. „Vor vier Wochen haben wir Schutzausrüstung bestellt, die noch nicht eingetroffen ist“, so der Leiter.

Den Gedanken, dass sich ein Mitarbeiter oder ein Bewohner infiziert, hat das Team des Öfteren gedanklich durchgespielt. Die Gefahr scheint dabei gar nicht so fern. Immerhin war die nahe gelegene Grundschule Moordeich wegen eines Corona-Verdachtsfalls in dieser Woche vorsorglich geschlossen worden. Ein Zimmer des Pflegeheims ist als potenzieller Quarantäne-Raum hergerichtet worden mit einem Sauerstoffgerät und bereitstehender Schutzkleidung, „sodass wir sofort reagieren können, wenn es uns trifft“, erklärt Oltmanns. Auch auf personelle Engpässe stellt sich der Einrichtungsleiter ein. „Wir haben schon jetzt Ausfälle zu beklagen, die ungewöhnlich hoch sind für März“, sagt er. Diese hätten aber nichts mit dem Coronavirus zu tun. Die Leitungsebene hat Abfragen gestartet, wer von den Mitarbeitern bereit wäre, gegebenenfalls die Dienstzeiten auszuweiten. „Wir gehen davon aus, dass wir längere Dienstzeiten brauchen“, sagt Oltmanns, der auf die Erfahrungen aus anderen betroffenen Ländern verweist. Dafür sind zwei Dienstzimmer eingerichtet worden, eines, in dem die Pflegekräfte zur Ruhe kommen und eines, in dem sie sich zurückziehen könnten und in dem Essen bereit stünde.

Weitere Betreuungsbedarfe, die sich im Zuge der Corona-Problematik ergeben könnten, könnte das Haus am Deichfluss nicht bedienen, sagt Oltmanns. Das gelte für viele Häuser. Von zwei größeren Tagespflegeeinrichtungen in Weyhe und Stuhr hieß es am Freitag auf Nachfrage, dass der Betrieb normal weiter laufe. Die ehrenamtliche Tagesbetreuung des beide Gemeinden abdeckenden Senioren-Service-Büros Pro Dem pausiert jedoch seit Freitag. „Es ist einfach zum Schutz unserer Klienten und der Ehrenamtlichen“, sagt Dagmar Heidtmann, die Leiterin des administrativen Bereichs des Vereins. Einige Besucher der Tagesbetreuungsgruppen seien über die Nachricht traurig gewesen. „Für viele ist das das Highlight der Woche“, sagt Heidtmann, für die es derzeit auch eine noch nie dagewesene Situation ist. 253 Familien betreut der Verein, der seit seiner Gründung auch als Demenz-Kompetenzzentrum und regionale Alzheimer Gesellschaft aktiv ist. Mehr als 100 Teilnehmer nehmen die Gruppenangebote wahr. Diese sollen voraussichtlich erst wieder am Montag, 20. April, stattfinden.

Die Einzelbetreuung von Senioren zu Hause läuft derzeit weiter, sagt Heidtmann. Jedenfalls, wenn Klienten, Angehörige und Ehrenamtliche das so möchten. Dass die Gruppenangebote wegfallen, sei mit Bedauern, aber insgesamt mit viel Verständnis aufgenommen worden. Das Büro von Pro Dem ist nach wie vor besetzt und montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr unter 04 21 / 8 98 33 44 zu erreichen.

In Bezug auf das Coronavirus hat Dagmar Bischof vom Seniorenbeirat der Gemeinde Stuhr bisher noch keine Anfragen aus der Bevölkerungsgruppe gehabt. „Die älteren Leute nehmen das viel gelassener, sind aber auch vorsichtig“, hat sie beobachtet. Wer mobil und selbstständig ist, sollte sich nicht abschotten, aber überlegen, wo körperliche Anwesenheit notwendig ist und wo verzichtbar. Das Händeschütteln wegzulassen und Abstand zu halten, sei aber in jedem Fall vernünftig.