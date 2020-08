Die Skater-Anlage in Moordeich hat sich zu einem Treffpunkt für Jugendliche während der Corona-Krise entwickelt. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. Die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen – gerade in den Wochen des Lockdowns – hat sich auch auf die Jugendsozialarbeit im Nordkreis ausgewirkt. Jugendhäuser und -einrichtungen blieben geschlossen, Treffpunkte wurden abgesperrt. Der fehlende Kontakt zum Nachwuchs machte sich vor allem bei den Streetworkern bemerkbar, bei denen die aufsuchende Jugendsozialarbeit im Vordergrund steht.

„Für mich als Streetworker war es ziemlich einschneidend“, berichtet Moritz Jungblut, der mit Julien Jacquot auf den Straßen in Stuhr den Kontakt mit den Jugendlichen sucht. Mit der Schließung vieler Einrichtungen habe es schlichtweg keine Orte mehr gegeben, wo sie Jugendliche hätten antreffen können. Das ausgesprochene Kontaktverbot habe die Arbeit zeitweise unmöglich gemacht, berichtet er. Daher stellten die beiden Stuhrer Streetworker ihre Arbeit zeitweise komplett ein, erzählt er aus der Hochphase des Lockdowns.

Ebenfalls ihre Arbeit für diese Saison ganz eingestellt haben die Stuhrer Nachtwanderer, wie Thorsten Meyer, Leiter des Stuhrer Teams Jugend, berichtet. Eigentlich ist die ehrenamtliche Truppe an den Wochenenden von Ostern bis Oktober abends in der Gemeinde unterwegs. „Viele davon gehören aber zur Risikogruppe“, sagt Meyer. Einige der aktuell acht aktiven Nachtwanderer würden die Arbeit aber auch vermissen, berichtet er weiter und hofft auf die nächste Saison.

Die Unterbrechung seiner Arbeit sei auch für ihn persönlich schwierig gewesen, sagt Streetworker Jungblut. Immerhin hatte er erst Anfang des Jahres die Stelle als Nachfolger von Eric Guinebert in Stuhr angetreten. Erst kamen die dunklen Winter- und Frühlingsmonate, dann folgte Corona. Nicht einfach, da mit den Jugendlichen auf der Straße in Kontakt zu kommen. „Gerade wo es losging, sich besser kennenzulernen“, bedauert er. So fiel auch sein angestoßenes Tischtennisangebot gleich wieder aus.

Die Streetworker bemühten sich, trotzdem den Kontakt zu den Jugendlichen zu halten. Über die Sozialen Netzwerke wie Instagram oder die Videokonferenz-App Houseparty gab es einen regen Austausch. Mit den Lockerungen der Kontaktbeschränkungen waren die beiden Streetworker dann die ersten, die wieder als Ansprechpartner für die Jugendlichen zur Verfügung standen. Bei ihren Touren durch die Gemeinde erlebten sie aber eher ruhige Tage. „Es gab nur vereinzelte Treffen“, erzählt Jungblut. „Die meisten Jugendlichen waren sehr vorbildlich.“ Wenn kleinere Gruppen sich trafen, wurde zumeist der Abstand eingehalten. Die Gespräche mit ihnen bezeichnet Jungblut als „Balanceakt zwischen Verständnis und Hinweisen auf die einzuhaltenden Regeln“. Den „erhobenen Zeigefinger“ mussten sie aber auch ab und zu mal zeigen. „Das macht man nicht gerne, aber es war notwendig“, sagt Jungblut. „Die Jugendlichen haben sich aber überwiegend gut an die Verhaltensregeln gehalten. Wir sind eher von Schlimmerem ausgegangen.“

Meist seien die Teenager aber nur in Zweiergruppen und ausgerüstet mit Maske und Desinfektionsmittel unterwegs gewesen, hat der Streetworker beobachtet. Zwar habe er auch von Jugendlichen gehört, die Bußgelder zahlen mussten, aber das sei eher die Ausnahme gewesen. „Ein Lob geht auch an die Polizei. Sie hat immer nett auf die Regelungen aufmerksam gemacht“, sagt Jungblut.

Ähnliches kann auch Bassums Streetworker Andreas Storn berichten. Er sei in den Phasen des Lockdowns in Absprache mit der Polizei ein paar mal unterwegs gewesen. Dabei habe er nur vereinzelt Jugendliche draußen angetroffen. „Es waren mal Pärchen oder fünf Jugendliche mit Abstand“, erzählt Storn. „Sie haben sich alle vorbildlich verhalten.“

In der Gemeinde Weyhe wurde zu Corona-Zeiten die aufsuchende Jugendsozialarbeit in weiten Teilen von den ehrenamtlichen Streetwatchern übernommen. Diese waren regelmäßig seit Ende Februar freitags und sonnabends ab 21 Uhr unterwegs, aber auch teilweise unter der Woche, berichtet Weyhes Jugendpfleger Carsten Platt. Auch die Mitarbeiter aus den Jugendhäusern seien teilweise punktuell an öffentlichen Plätzen unterwegs gewesen. Die angetroffenen Jugendlichen hätten zu großen Teilen die Einschränkungen der Corona-Pandemie sehr ernst genommen und sich auch zu Zeiten der Zwei-Haushalte-Regelung gut daran gehalten sowie den entsprechenden Abstand eingehalten, kann Streetwatcher Pascal Seidel berichten. Viele Jugendliche hätten in Gesprächen Verständnis für die Vorkehrungen auch hinsichtlich einer möglichen Ansteckung älterer Familienmitglieder gezeigt. Bei den seltenen Zusammenkünften von Jugendlichen mit mehr Teilnehmern als erlaubt mussten Treffen dann aber auch schon aufgelöst werden.

Ein grundlegendes Problem für viele Jugendliche war beim Lockdown vor allem die die fehlende Beschäftigung. Keine Schule und fehlende Freizeitmöglichkeiten nagten an ihnen. „Die meisten hätten von sich selbst nicht erwartet, dass sie die Schule jemals vermissen würden, was aber durchaus der Fall war. Es gab viel Langeweile bei den Jugendlichen“, sagt Carsten Heine, Leiter des Syker Jugendhauses. „Wir haben Kontakt gesucht zu den Jugendlichen. Viele der Stammbesucher des Hauses vor Corona waren auch auf dem Gelände und haben auch selbst den Kontakt zu uns gesucht“, erzählt er weiter. Gerade in Anfangszeiten der Pandemie habe es auch in den Familien „viel Stress“ gegeben. Vereinzelt hat es laut Jungblut bei den Jugendlichen auch Ängste und Verunsicherungen gegeben – gerade bei solchen mit Vorerkrankungen. „Dann haben wir Mut zugesprochen“, sagt er.

Die Stuhrer Streetworker versuchten vor allem, coronakonforme Freizeitmöglichkeiten anzubieten. Gemeinsam mit Marcel Kotrc vom Moordeicher Jugendtreff No Moor ging es zum Beispiel auf die Brinkumer Discgolf-Anlage. Im Fokus stand bei vielen Jugendlichen aber die Skater-Anlage in Moordeich. „Sie ist super gut besucht“, hat Moritz Jungblut, der nach eigenen Angaben selbst eine „kleine Skateboard-Vergangenheit“ hat, beobachtet. „Da sind einige Talente dabei, die in kurzer Zeit Tricks gelernt haben“, sagt er. So ging es gemeinsam auch mal zu Skater-Anlagen in Bremen. Kreativ wurden auch die Syker Jugendlichen: „Da wir ein großes Areal im Außenbereich für Graffiti zur Verfügung stellen, haben einige Jugendliche ein neues Hobby entdeckt und es gab fast täglich neue Bilder zu bewundern“, berichtet Heine.

In puncto Schule haben die Jugendsozialarbeiter einen Einstellungswandel festgestellt. „Die meisten wollen, dass die Schule wieder losgeht“, hat Jungblut bemerkt. Und auch Heine sagt: „Wir vermuten, dass die Schule nach Corona von vielen Jugendlichen mit anderen Augen gesehen wird.“

Nun nimmt die Arbeit der Streetworker wieder Fahrt auf. „Viele waren sehr dankbar, als wir das Haus wieder stundenweise öffnen konnten. Und das Umsetzen der Corona-Regeln war kein Problem“, sagt Heine. Gleiches berichten Jungblut, Storn und Platt. Die Lockerungen würden aber nicht zu einem grundsätzlich unvernünftigen Verhalten verleiten, so Platt: „Das Thema wird weiterhin definitiv größtenteils ernst genommen“, sagt er.