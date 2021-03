Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montag um 5.40 Uhr an der Kreuzung der Kirchweyher Straße und der Straße Scharmarsch (Symbolbild). (Björn Hake)

Bei einem Unfall in Kirchweyhe ist am Montagmorgen ein Schaden von insgesamt rund 8000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 29-jähriger Mann aus Bremen um 5.40 Uhr mit seinem Auto auf der Kirchweyher Straße in Richtung Kirchweyhe. Zur selben Zeit bog ein 33-jähriger Weyher mit seinem Wagen von der Straße Scharmarsch nach links in die Kirchweyher Straße in Richtung Bremen ein. Dabei übersah er laut Polizei das vorfahrtberechtigte Auto des Bremers und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.