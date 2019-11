Von allen Seiten gratulierten Frank Seidel die Menschen am Sonntagabend im Rathaus. (fotos: Braunschädel)

Weyhe. „Ich war null nervös“, sagte Frank Seidel (SPD) am Ende des Wahltages über die vorangegangenen Stunden des Sonntags – „vielleicht, weil ich keine Zeit hatte“. In Bremen wurde sein Typ verlangt bei einem Kreisliga-B-Spiel der zweiten Herren des SC Weyhe, die er trainiert. Beinahe wäre es wegen Ausfällen durch Krankheit und Verletzungen so weit gekommen, dass er selbst an den Ball gemusst hätte. Musste er aber nicht. Die Mannschaft fuhr den Sieg ein und Seidel fand gerade genug Zeit, in einen Anzug zu schlüpfen und sich den Applaus im Ratssaal abzuholen. Auch am Tag danach ist die Freude bei Seidel groß. Er spricht von einem „tollen Gefühl“ und sagt, dass der Wahlsieg „überwältigend“ ist.

Das höchste Votum erreichte der 50-Jährige (Gesamtwert: 59,81 Prozent) in Jeebel. 68,14 Prozent stimmten dort für den Kirchweyher. Das niedrigste Ergebnis zeigte sich für ihn Ahausen. 48,48 Prozent der Wähler schlugen sich dort via Kreuzchen auf Seidels Seite. Die Stimmen kamen „querbeet über die ganze Bevölkerung“, sagte er am Montag. Aus der Wählerschaft habe er entsprechende Rückmeldungen bekommen, dass Menschen aus allen Richtungen für ihn stimmten. Es handelte sich bei der Bürgermeisterwahl um eine „Wahl auf die Person, nicht auf das Parteibuch“.

Genau umgekehrt verhielt es sich mit dem Abstimmungsergebnis von Annika Bruck (Grüne), die zu ihrer eigenen Überraschung insgesamt auf Platz zwei landete (Gesamtwert: 20,18 Prozent). Sie habe mit einer Stichwahl zwischen Struthoff und Seidel gerechnet. Ihren besten Wert erreichte sie mit 28,79 Prozent in Ahausen und schnitt am schlechtesten in Jeebel ab – mit 14,38 Prozent. Ihre Annahme zu Seidels Sieg: Viele CDU-Wähler hätten sich für die SPD entschieden. „Es ist einfach eine Personenwahl“, sagte sie, wie Seidel, am Sonntagabend.

Kobelt punktet zu Hause

Dietrich Struthoff (Gesamtwert: 16,07 Prozent), der als Einzelbewerber mit Unterstützung von CDU und FDP angetreten war, erreichte seinen niedrigsten Wert von 11,47 Prozent in Lahausen und seine Bestmarke – 21,02 Prozent – in Dreye. Die gute Resonanz im Wahlkampf habe sich nicht in der Abstimmung gezeigt, sagte er nach der Wahl. Die SPD dagegen „hat die Stimmen geholt, die es auch bei der Kommunalwahl gab“. Über die Grünen sagte er, dass sie zurzeit „einen Lauf“ hätten. In Weyhe habe das aber dennoch nicht gereicht.

Torsten Kobelt von Die Partei (Gesamtwert: 3,94 Prozent) punktete mit 6,06 Prozent im Ortsteil Ahausen, wo er seit vier Jahren lebt. Die untere Spitze bei der Abstimmung ergab sich für den 54-Jährigen in Sudweyhe. „Wir haben keine Stammwähler“, sagte Kobelt. Die Partei müsse sich diese „hart erarbeiten“ und deshalb spreche sie bewusst Nichtwähler an. An „eingefleischte SPD- und CDU-Wähler“ brauche sie nicht ranzugehen.

Die Wahlbeteiligung, die bei 47,79 Prozent lag, nannte Seidel ein „gutes Ergebnis“, allerdings gibt es „deutlich schlechtere Ergebnisse“. Meistens sei die Beteiligung niedriger. Er findet es erstrebenswert, „daran zu arbeiten, dass es mehr wird“, beispielsweise, indem man Kommunalpolitik interessanter gestalte. Der ehemalige Weyher Bürgermeister Andreas Bovenschulte schätzte den Wert am Sonntag vor Ort als „hervorragend“ angesichts einer Wahl, bei der es ausschließlich um das Bürgermeisteramt ging, ein. „Ich freue mich auf eine gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit“, sagte der neue Bremer Bürgermeister.

Für den neuen Mann in der Gemeinde solle es in seinem jetzigen Job einen fließenden Übergang geben, berichtet Seidel. Seine neue Tätigkeit begreife er als „tolle Herausforderung“. Reaktionen auf den erreichten ersten Rang bei der Wahl hätten ihn „auf 1000 Kanälen“ erreicht. Als nächste Aufgabe stehe ihm nun erst einmal bevor, die Wahlplakate abzuhängen.