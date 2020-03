Neugieriges Kerlchen mit anspruchsvollem Fell: Rüde Tweedy. (Michael Galian)

Stuhr-Brinkum. Ein im Februar 2019 geborener Hund wünscht sich neue Halter. Sein derzeitiges Zuhause ist das Tierheim Arche Noah in Brinkum. „Tweedy ist ein kräftiger und großer Rüde“, sagt Mitarbeiterin Nadine Yavuz. Der Hund sei auch sehr anhänglich, freundlich, gelehrig und wachsam. Kinder, so Yavuz, findet der Rüde „gruselig“. Mit seinen Artgenossen habe er aber keine Probleme. Tweedy wird als aktiver Hund bezeichnet, der Beschäftigung braucht. „Zu Bezugspersonen ist er durchaus kuschelig“, so Nadine Yavuz. Bei Tweedy sei vor allem auch die Fellpflege wichtig, sonst verfilzt es. Tweedy ist bisher nicht kastriert worden.

Weitere Auskünfte zu Tweedy gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10, in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Das Tierheim hat zudem dienstags bis freitags von 15 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sind auch im Internet unter der Adresse www.tierheim-arche-noah.de zu finden.