Bürgermeister Stephan Korte (links) und Stephan Tenge aus dem Vorstand der Avacon AG nahmen den Motorraum des Blockheizkraftwerks in Brinkum in Augenschein. (Nöggerath)

Stuhr-Brinkum. Nachdem die Avacon Natur im Juni mit der Zustimmung des Gemeinderates den Zuschlag als Lieferant für die Wärmeversorgung über das Blockheizkraftwerk im Briseck bekommen hat (wir berichteten), ist vor Kurzem nun auch die entsprechende Vertragsunterzeichnung mit der Gemeinde erfolgt. Derzeit wird die Übergabe von der Wesernetz Bremen, die bislang die Wegenutzungsrechte und die Konzession für die Wärmelieferung inne hatten, vorbereitet. Die Avacon will nach der Übernahme auch ordentlich in den Standort investieren: Über 4,5 Millionen Euro sollen in die Anlage fließen, um die Versorgung sicherer, günstiger und auch umweltverträglicher zu machen.

Der Großteil der Investitionen fließt dabei in das Heizhaus selbst. Rund 80 Prozent der Mittel sind dafür eingeplant, um dort die größtenteils veraltete Technik zu erneuern und auszutauschen. Die restlichen Gelder sollen außerdem in die Instandhaltung des Netzes fließen. „Das ist jetzt 20 Jahre alt“, erklärt Alfred Schaper, Geschäftsführer der Avacon Natur, die Notwendigkeit dafür.

Das Blockheizkraftwerk versorgt im Briseck insgesamt 540 Abnehmer, neben Privathaushalten auch die Schule, Bibliothek sowie den Kindergarten. Zuletzt lief in dem Heizhaus allerdings nur noch eine der beiden Anlagen, nun sollen beide erneuert werden sowie zusätzlich eine kleine Anlage für den Strom-Eigenbedarf des Kraftwerks eingebaut werden. Durch den Austausch wird sich auch die Gewichtung verändern: Bisher wurde das Blockheizkraftwerk zu einem Drittel für die Stromerzeugung und zu zwei Dritteln für die Wärmeerzeugung genutzt. Nach der Erneuerung der Anlagen soll beides dagegen etwa 50 Prozent ausmachen. „Die Erlöse aus der Stromerzeugung stützen am Ende auch den Preis für die Wärmeerzeugung für die Kunden“, erklärt Schaper.

Und der Preis war letztlich mit ausschlaggebend dafür, dass sich die Avacon Natur bei der Konzessionsvergabe durchgesetzt hat. Bereits 2015 hatte die „Initiative für faire Fernwärmepreise“ günstigere Konditionen für die Briseck-Bewohner gefordert (wir berichteten). „Neben der ökologischen Nachhaltigkeit war der Kostenaspekt bei der Entscheidung von besonderer Bedeutung“, erklärt Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte. Denn der sollte sich in einer spürbaren Entlastung der Kosten für die angeschlossenen Verbraucher widerspiegeln. So machte der Preis in dem Bewertungsverfahren der Bewerber letztlich auch immerhin 60 Prozent aus. Weitere Faktoren waren unter anderem die Versorgungssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit. „Die Versorgungssicherheit ist Pflicht“, betont Stephan Tenge aus dem Vorstand der Avacon AG, zu der die Avacon Natur gehört.

Der Gemeinde Stuhr war bei dem Verfahren außerdem wichtig, dass Wärmelieferung und Erzeugung künftig in einer Hand liegen. Die alten Verträge mit der Avacon Natur und der Wesernetz waren bereits am 17. März 2019 ausgelaufen, gelten aber noch bis zur Anschlussregelung weiter. Mit der neuen Konzessionsvergabe hat sich nun die Avacon Natur die Zuständigkeit für beide Bereiche für die nächsten 20 Jahre gesichert. Dass Produktion und Lieferung der Wärmeversorgung in getrennten Händen liegen, ist sonst auch eher unüblich: „Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass der Erzeuger auch das Netz betreibt“, erklärt Schaper.

Erste Vorbereitungen für die Übertragung der Verantwortlichkeit von der Wesernetz auf die Avacon Natur sind bereits angelaufen. Derzeit begutachte man das Netz und die Gegebenheiten, die Kundendaten sollen noch übergeben werden. „Wir gehen davon aus, dass wir das Netz Ende des Jahres von dem jetzigen Lieferanten übernehmen“, berichtet Alfred Schaper. Danach soll dann auch zeitnah die Investition in den Standort erfolgen. Die Versorgung für den jetzt anstehenden Winter sei aber gesichert, betont der Geschäftsführer der Avacon Natur.