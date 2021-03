Der 42-jährige Diepholzer befindet sich in Untersuchungshaft (Symbolbild). (Björn Hake)

Einen mutmaßlichen Drogendealer hat die Polizei im Landkreis Diepholz in der vergangenen Woche festgenommen. „Gegen den 42-Jährigen Diepholzer ermittelte die Kriminalpolizei bereits seit einigen Monaten“, so Polizeisprecher Thomas Gissing. Die umfangreichen Ermittlungen hätten ergeben, dass der Beschuldigte mit Betäubungsmitteln Handel treibt. Am Donnerstag hatte die Polizei den Mann festgenommen, als dieser sich mit seinem Wagen von seinem Wohnort entfernte und Richtung Lohne fuhr. „Dort erfolgte dann an einer Tankstelle der Zugriff.“ Anschließend sei die Wohnung des Beschuldigten durchsucht worden. Gissing: „Es konnten eine Waffe und eine nicht unerhebliche Menge Kokain sichergestellt werden.“ Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.