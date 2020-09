Der Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Feuerwehr Brinkum und der Rettungsdienst sind am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn 1 gerufen worden. Wie Feuerwehrsprecher Christian Meinen mitteilt, war zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Dreieck Stuhr ein Fahrer mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Schutzplanke geprallt. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde der Patient bereits durch den Rettungsdienst versorgt und später in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und betreute einen weiteren Unfallbeteiligten, berichtet Feuerwehrsprecher Meinen. Der rechte Fahrstreifen der A 1 musste kurzzeitig gesperrt werden. Nach einer Stunde konnte der Einsatz wieder beendet werden.