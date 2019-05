In den Melchiorshauser Fuhren wurde der Ernstfall geprobt. (Feuerwehr)

Landkreis Diepholz. „Ein Waldstück brennt in der Nähe des bekannten Gasthauses Waldkater in Melchiorshausen. Das Schützenhaus und der Schießstand sind akut gefährdet.“ So stellte sich laut Dieter Wendt, stellvertretender Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Landkreis Diepholz, das Übungsszenario für deren Bereitschaft 1 am Dienstagabend dar. Zur Übung erklärt er weiter: „Die Fachzüge eins bis drei erhielten von Einsatzleiter Carsten Schlung ihre Aufträge und machen sich sofort daran, die gefährdeten Gebäude zu schützen und das Feuer zu bekämpfen. Von einem nahegelegenen Feuerlöschbrunnen wurde eine lange Schlauchleitung in den Wald gelegt. Von einem weiter entfernten Brunnen wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet und eine weitere Schlauchleitung versorgt.“

Schlung und Reiner Bischoff als Planer zeigten sich anschließend zufrieden, berichtet Wendt. Mit Blick auf die „unzureichenden Regenfälle“ der vergangenen Wochen habe sich Bischoff für dieses Szenario entschieden. Die gesteckten Übungsziele wurden in der vorgesehenen Zeit erreicht, so Wendt. Nach einer kleinen Stärkung fuhren die Feuerwehrleute zurück zu ihren Feuerwehrhäusern in Stuhr, Weyhe, Syke und Bassum.