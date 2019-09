In der Schule stets mit dem Körper und Bewegung beschäftigt sind die Schüler der Weyher Ludwig-Fresenius-Schule und die Lehrer Rasmus Reddig (oben, von links), Claudia Kemper, Sylke Hartmann und Lara Kupfermann. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Leeste. Ja, Rückenprobleme sind ein klassisches Einsatzfeld für Physiotherapeuten. Wer aber glaubt, dass sie hauptsächlich Massagen austeilen und diese dann bei Rückenbeschwerden helfen, kann sich beim Aktionstag der Ludwig-Fresenius-Schulen in Leeste am kommenden Dienstag, 10. September, eines Besseren belehren lassen. Zu erfahren gibt es dort auch, dass die Fachkräfte oft bei Krebsleiden oder auch bei alten Menschen zum Einsatz kommen.

Ganz besonders in der Geriatrie, der Altersheilkunde, soll der Bedarf an Physiotherapeuten in den kommenden Jahren deutlich zunehmen, meint Claudia Kemper, Schulleitung Physiotherapie. „Es wollen alle älter werden, aber auch gesund älter werden“, sagt sie angesichts der immer stärker alternden Gesellschaft. Vielen Menschen aber fehle es schlicht am Gespür für sich selbst, schätzt Lehrer Rasmus Reddig die Lage ein. Patienten kommen dann mit einem Problem und einer Erwartungshaltung á la „Mach das weg!“. Er weiter: „Es fehlt am Bewusstsein, Verantwortung für den eigenen Körper zu übernehmen.“ Kemper stellt die Haltung eines „aggressiven Abwartens“ fest und spricht sich dafür aus, „auch ein Körpergefühl und Freude zu vermitteln“. Für Reddig bedeutet Physiotherapie auch die Beantwortung der Frage: „Was ist der Mechanismus hinter dem Problem, das ich habe?“. Auch der Lebenswandel spiele eine Rolle, sagt Kemper. Viele Menschen verbringen ihre Zeit sitzend am Schreibtisch. Bewegungsmangel überhaupt sei ein Problem, ebenso Stress und falsche Ernährung.

Kemper und ihre drei Lehrerkollegen an der Weyher Schule, die nebenbei zusätzlich praktisch arbeiten, sind dafür, dass Physiotherapie mehr anerkannt wird. In der Gesellschaft und von Ärzten werde nicht wahrgenommen, welche Fachkräfte sie seien, nämlich Fachkräfte auf dem Gebiet des Bewegungsapparates, findet Lara Kupfermann, die auch an der Ludwig-Fresenius-Schule unterrichtet. Sie sieht die Rolle ihres Berufsstandes als „Dolmetscher zwischen Arzt und Patient“. Denn: „Oft verstehen Patienten gar nicht, was der Arzt sagt“. Der häufigere Einsatz von Physiotherapeuten könnte außerdem falschen Behandlungen vorbeugen. „Vieles ließe sich vermeiden“, meint Kemper. Ein Patient sollte ihrer Meinung nach nicht eine Woche lang auf einen Termin warten, um vier Wochen später eine MRT-Aufnahme (Magnetresonanztomographie) zu machen, um dann mit einer Packung Schmerzmittel nach Hause zu gehen. Für ebenso überzogen hält sie viele chirurgische Eingriffe: „Wir sind immer noch Operationsweltmeister“.

Zum internationalen Tag der Physiotherapie – jährlich am 8. September – will die Ludwig-Fresenius-Schule eine Lanze für ihre Branche brechen, aber eben auch über Vorurteile aufklären. Massagen sind demnach angenehm, sie helfen langfristig aber nicht, sagt Reddig. Sie machen im Übrigen nur einen sehr geringen Teil des physiotherapeutischen Alltags aus. Zum Einsatz kommen die Körperarbeiter bei krebskranken Menschen, allgemein in der Palliativversorgung, in der Orthopädie und Chirurgie, aber auch bei neurologischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose oder Parkinson und Herzerkrankungen. Die gesamte Bandbreite soll dann am Dienstag, 10. September, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr vorgestellt werden. Kemper zufolge soll es vier Themenbereiche geben: Prävention zum einen, bei der über die Verbesserung von Bewegung informiert werden soll, dann der Bereich Geriatrie, bei dem ein Koordinationsparcours aufgebaut wird und die Besucher in einen Alterssimulationsanzug schlüpfen können. Angebote für Rückenpatienten und Menschen mit Arthrose gehören dazu und viertens Atemtherapie für die kardialen Erkrankungen. Dazu soll es ein Quiz geben. Neben dem Programm für alle Besucher richtet sich das Angebot auch an potenzielle Auszubildende, denn die Schule stellt außerdem ihre Einrichtung als solche vor. Motto des ersten Physiotherapie-Tages, an dem sie sich beteiligt, ist: „Chronischer Schmerz“. Davon ist, so Kemper, ein Drittel der Bevölkerung betroffen.

Teil der Ludwig-Fresenius-Schule, Hauptstraße 55 in Leeste, sind außerdem Abteilungen für Ergotherapie und Altenpflege. Voriger Standort der Schule war Delmenhorst. Vor zwei Jahren siedelte sie sich in Leeste an. Seit 2016 gibt es die Ludwig-Fresenius-Schulen bundesweit, heißt es auf der Webseite. Die Geschichte der Schulen reicht bis ins Jahr 1848 zurück.