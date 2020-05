Zu den Schutzvorkehrungen gehören unter anderem die Mund-Nase-Masken für die Mitarbeiter, wie Friseurin Arzu Arslan aus Weyhe berichtet. (Michael Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Frisieren, Haare schneiden, färben und mehr: All das ist ab sofort wieder möglich. Die Friseure im Landkreis Diepholz sind nach über einem Monat Zwangspause wieder geöffnet. Auf die Kunden warten verschärfte Hygiene- und Schutzvorkehrungen, die die zuständige Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) erarbeitet hat. Aus den Auflagen erlässt sich erahnen, dass der Friseurbesuch nicht mehr so sein wird wie vor der Corona-Pandemie.

Es gelten strikte Regeln. Um die Distanz zwischen den Kunden von mindestens eineinhalb Metern einhalten zu können, hat jeder Friseur im Vorfeld die Anzahl der Arbeitsplätze angepasst. „Wir können in unserem Salon in Weyhe sechs Kunden gleichzeitig bedienen. Die Mitarbeiter müssen den Abstand zu den Kunden allerdings nicht einhalten“, erwähnt Sertan Savran, Geschäftsinhaber des Haarsalons Querschnitt in Weyhe. Ohne Termin ginge dort überhaupt nichts. „Das ist nicht möglich. Die Kunden werden direkt und ohne Wartezeit bedient. Niemand darf im Laden warten“, erklärt Savran. Grundvoraussetzung für jede Behandlung ist allerdings das Waschen und Desinfizieren der Hände, vor und nach jedem Kunden. Des Weiteren ist das Tragen eines Mundschutzes für die Mitarbeiter Pflicht. Ob die Kunden auch eine Maske tragen müssen, ist in der neuen niedersächsischen Verordnung nicht festgelegt, heißt es vom Landkreis Diepholz zu diesem Thema. Laut berufsgenossenschaftlicher Vorschriften und des generellen Hausrechts haben Friseure jedoch die Möglichkeit, ihrer Kundschaft ebenfalls das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorzuschreiben.

Zudem müssen sich Kunden auf einige Abstriche einstellen. Gesichtsnahe Dienstleistungen wie Augenbrauen- und Wimpernfärben, Rasieren und Bartpflege dürfen nicht ausgeführt werden. Männer werden zudem nicht mehr um einen Nasshaarschnitt herumkommen. „Schneiden auf trockenem Haar ist verboten“, betont Savran, der die Arbeitsplätze nach jedem Termin desinfizieren muss. Zudem sollen auf eine starke Kommunikation verzichtet, Daten der Kunden gesammelt, und jeden Abend die Kleidung der Mitarbeiter im Salon gewaschen werden.

Aufgrund der Fülle der Auflagen hat Arzu Arslan, Inhaberin von AHA Haircut in Weyhe, ein mulmiges Gefühl: „Ich habe ein bisschen Angst vor der Situation, alles perfekt händeln zu können und allen Auflagen gerecht zu werden.“ Nicht einfacher wird es durch den erwarteten Kundenandrang: „Der komplette Mai wurde für Stammkunden geblockt. Wir werden erst ab Mitte Juni Neukunden empfangen“, betont Arslan, die davon ausgehe, dass ein Friseurbesuch in Zukunft kostenintensiver wird: „Eine Preiserhöhung wird vorhanden sein, weil wir die Schutzmaßnahmen selbst bezahlen müssen.“

Wenig entspannend war auch die mehrwöchige Betriebsschließung für Rukiye Erten. Die Inhaberin von Skulp Hair Syke habe Anträge für Soforthilfe und Kurzarbeit gestellt, berichtet sie. „Das war anstrengend“, sagt Erten, zumal ihre finanzielle Situation auch schwierig sei. Lange habe es gedauert, bis die beantragten Gelder auf ihrem Konto gelandet sind, und von der Höhe her sei der ausgezahlte Betrag auch „kaum der Rede wert“. „Hier hat der Staat viel versprochen und wenig gehalten“, kritisiert die Inhaberin.

Umso erleichterter ist sie, dass sie ihren Salon wieder öffnen darf. Es sei alles vorbereitet, sie warte nur noch auf eine Lieferung von Atemschutzmasken, erzählt Erten. Von elf Frisierstühlen habe sie fünf entfernt, um die Abstandsregeln einzuhalten. Anmeldungen habe sie bereits viele vorliegen: „Die erste Woche ist komplett ausgebucht, die zweite gut belegt“, sagt sie. Allerdings müssen ihre Kunden ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Acht bis zehn Prozent Zuschlag berechnet sie für ihre Dienste. „Wir haben Mehraufwand durch die Hygieneregeln“, erklärt Erten. Zudem erwartet sie trotz voller Auftragsbücher geringere Umsätze, da ihr Salon nicht mehr so viele Kunden auf einmal bedienen darf.

Ebenfalls die erste Woche ausgebucht ist das Bassumer Haarstudio an der Langen Straße. Aufgrund der großen Nachfrage sei bereits am Montag geöffnet, und man wolle auch nach 18 Uhr Kunden bedienen, teilt Inhaberin Ina Reibold mit. Ebenfalls sei eine maßvolle Preiserhöhung vorgesehen. Staatliche Unterstützung habe Reibold beantragt, allerdings noch nichts bekommen. „Ich habe sogar schon hinterhertelefoniert“, ärgert sich die Inhaberin. Sie habe jahrelang pünktlich ihre Steuern bezahlt, aber in der Notlage lasse der Staat sie hängen, schimpft sie.

Seit 1961 hat der Friseursalon Runge seinen Sitz in Asendorf, seit 2000 führt ihn Gerald Runge in zweiter Generation. Mit Grundreinigungs- und Renovierungsarbeiten hat der Inhaber die vergangenen Wochen nach eigenen Angaben verbracht. Für seine Mitarbeiter sei die beschäftigungslose Zeit im März mit Urlaub abgegolten worden, für den Monat April habe Runge Kurzarbeit angemeldet. Nun freut sich der Friseurmeister über einen „rappelvollen Terminkalender“. Über die staatliche Soforthilfe und deren Auszahlung kann sich der Inhaber nicht beklagen. „Das Geld war innerhalb von 14 Tagen da“, berichtet er.

Vor 40 Jahren übernahm Bernd Brunhorn den väterlichen Friseursalon in Bruchhausen-Vilsen. Trotz Corona-Krise bleibt der Friseurmeister gelassen. Dank staatlicher Unterstützung habe er die angeordnete Betriebsschließung gut überstanden, sagt er. „Die 9000 Euro habe ich nach anderthalb Wochen erhalten“, freut Brunhorn sich über die problemlose Abwicklung. Die Einhaltung einiger Hygienebestimmungen findet er hingegen schwierig. „Der Mund-Nase-Schutz der Kunden stört schon beim Haareschneiden“, findet er. Er habe viele Anmeldungen für die kommenden 14 Tage vorliegen: „Dann wird hier die Hölle los sein.“