Weyhe. Die bislang letzte Anpassung der Eintrittspreise für das Weyher Freibad liegt fünf Jahre zurück, in der kommenden Saison soll es wieder soweit sein. Dabei sinkt der Preis für Kindertickets, alle anderen müssen ein wenig tiefer in die Tasche greifen (wir berichteten). Darüber diskutierte am Dienstagabend auch der Weyher Ausschuss für Sport und Kultur – und sprach sich dafür aus, gleich drei in der Sitzung gestellte Anträge zu diesem Thema gab es aber ebenfalls noch abzuhandeln.

Für einen Euro sollen Kinder künftig ins Freibad kommen, 1,60 Euro waren es bislang. Für Erwachsene steigt der Preis für ein Einzelticket von 3,20 auf 3,50 Euro. Zehnerkarten für Kinder sind künftig mit neun Euro einen Euro günstiger als in der abgelaufenen Saison, das Pendant für Erwachsene gibt es für 32 Euro – vier Euro mehr als zuvor. Die Saisonkarte wird es für Kinder für 23 Euro und somit um zwei Euro günstiger geben, Erwachsene bezahlen zehn Euro mehr: 75 Euro werden es dann. Um die gleiche Summe werden die Familienkarten für die Saison teurer, 85 Euro kostet das Ticket künftig. „So ist die Handhabbarkeit für die Mitarbeiter besser gewährleistet“, nannte Susanna Clottey, bei der Gemeinde Teamkoordinatorin für Schule, Sport, Kultur und Jugendpflege, einen positiven Aspekt. Vor allem wolle man aber ein logistisches, aufeinander aufbauendes Preissystem schaffen, insbesondere die Kinderfreundlichkeit aber weiter gewährleistet wissen.

Natürlich generiere das auch weitere Einnahmen, merkte Clottey an. „Hätten wir diese Preise bereits 2017 angewendet, hätte es ein Plus rund 9500 Euro gegeben“, nannte sie ein Beispiel. 130 777,50 Euro wären so zusammengekommen. Clottey ergänzte aber: „Bei einem jährlichen Defizit von im Schnitt 500 000 Euro fällt das nicht so groß ins Gewicht. Wir fahren damit nicht, wie teilweise in sozialen Netzwerken zu lesen war, einen dicken Gewinn ein.“ Eine weitere Preisanpassung soll noch einmal zur Saison 2020 erfolgen, dann um fünf Euro.

Jürgen Borchers (SPD) bat darum, dass noch einmal explizit festgehalten wird, dass Begleitpersonen von Menschen, die in ihrem Schwerbehindertenausweis ein „B“ eingetragen haben, kostenlos ins Schwimmbad kommen. „Das ist bereits gängige Praxis, können wir aber noch einmal so aufführen“, antwortete Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Kontroverser wurde es bei dem Antrag von Joyce Budelmann von der FDP: Sie stellte in Frage, ob Menschen, die Sozialleistungen wie Hartz IV erhalten, wirklich eine kostenfreie Saisonkarte erhalten sollen. „Es könnte auch eine 10er-Karte sein“, merkte sie an. Schließlich gebe es auch genug Familien, die keine staatlichen Leistungen beziehen, aber trotzdem nur wenig Geld zur Verfügung hätten. Bovenschulte betonte, dass vor allem auch Kinder von Menschen, die entsprechende Leistungen beziehen, weiterhin die Möglichkeit erhalten sollen, den ganzen Sommer über ins Freibad zu gehen. „So wird auch vermieden, dass sie sich woanders herumtreiben und vielleicht etwas anstellen“, entgegnete er. Borchers drückte seine Meinung knapper aus: „Das ist Quatsch.“

Hannelore Roitsch-Schröder und Alfred Schröder (Grüne) brachten eine Tageskarte für Familien ins Spiel. „Schon mit dem dritten Kind würde so ein Euro gespart werden“, rechnete Schröder vor. Schließlich gebe es viele Familien, die mit wenig Geld auskommen müssten. „Wir können das Tarifmodell natürlich beliebig erweitern“, sagte Bovenschulte dazu, „aber wo fängt man an und wo hört man auf?“ Ein neues Modell müsse erst einmal von der Verwaltung geprüft werden. „Und Familien mit wenig Geld kommen sowieso vergünstigt rein“, verwies er auf die Angebotspalette. „Ich glaube nicht, dass das so viel Anwendung finden würde“, sagte Borchers und mahnte: „Wir sollten mit dem aktuellen Modell erst einmal starten, bevor wir nachher mit gar keinem neuen Modell beginnen.“

Schröder wünschte sich zudem, dass die Vorgehensweise bei Familienkarten – die Bindung an den Verwandtschaftsgrad (Eltern und die leiblichen Kinder) – für die Tageskarten nicht gelte, sodass auch die Großeltern das Angebot nutzen können. Es entstand eine Diskussion über den Nutzen dieser Überprüfung, Bovenschulte regte an, den Antrag in einen Prüfauftrag für die Verwaltung umzuwandeln. Und so stimmten die Ausschussmitglieder einstimmig für die Preisanpassung sowie für den SPD-Antrag. Budelmanns Antrag wurde bei einer Ja-Stimme abgelehnt, der Antrag der Grünen wurde bei Gegenstimmen der CDU und einer Enthaltung angenommen.