Wechsel in der Stuhrer CDU-Fraktion (v.l.): neuer Fraktionschef Finn Kortkamp, Vorgänger Frank Schröder und Ralph Ahrens, Chef des CDU-Gemeindeverbandes. (Alexandra Penth)

Ein Jüngerer soll künftig die Geschicke der Stuhrer CDU-Fraktion weiter lenken. Der bisherige Fraktionschef Frank Schröder gab am Mittwoch seinen Rücktritt bekannt. Beerben wird ihn Finn Kortkamp. Der 28-Jährige war bei der Klausurtagung im August in Zeven einstimmig zum Nachfolger des 77-Jährigen gewählt worden. „Es wurde sehr gut, sehr offen diskutiert“, sagt Schröder, der sich über das eindeutige Ergebnis Kortkamps freut.

Schröder führt Altersgründe für seinen Rücktritt an. Er wolle ohnehin nicht mehr bei der nächsten Kommunalwahl im Herbst 2021 antreten. Deshalb habe er seinen Entschluss frühzeitig in der Fraktion bekanntgegeben. „Es ist mir wichtig, dass mein Nachfolger ausreichend Zeit hat, sich einzuarbeiten. Nach mir die Sintflut – das kommt überhaupt nicht infrage“, sagt der Christdemokrat. Offiziell hat Frank Schröder zum 1. September den Staffelstab an Kortkamp übergeben. Der Zeitpunkt sei bewusst gewählt worden, damit sein Nachfolger die Haushaltsberatungen begleiten kann. „Es ist der richtige Weg, den Wechsel in der laufenden Wahlperiode zu vollziehen“, stimmt auch Kortkamp dem Entschluss zu.

Er sei von mehreren Fraktionsmitgliedern auf eine Kandidatur angesprochen worden. „Das finde ich nicht selbstverständlich, auch weil ich das jüngste Mitglied der Fraktion bin.“ Kortkamp hat aber auch Respekt vor dem neuen Amt, denn er habe gesehen, wie viel Frank Schröder „reingesteckt hat“.

Kortkamp, der nach eigenen Angaben in den letzten Zügen seines Rechtswissenschaftsstudiums steckt, möchte auch weiterhin in seiner Heimatgemeinde leben. „Ich fühle mich pudelwohl in Stuhr.“ Dementsprechend hat er auch vor, im kommenden Jahr zur Kommunalwahl anzutreten. Im Alter von 19 Jahren ist er bereits 2011 in Gemeinderat und Kreistag gewählt worden. „Ich habe gemerkt, dass man viel voranbringen kann“, bestärken die bisherigen Erfahrungen ihn in seiner neuen Aufgabe.

Mobilität ist für Kortkamp eines der zentralen Themen – und schlägt sich bereits im Mobilitätskonzept nieder, zurückgehend auf einen Antrag von CDU und Grünen. Außerdem sei es ihm wichtig, weiter in Schulen und Kitas zu investieren. Der dritte große Punkt umfasst Stadtentwicklung, nicht nur den Brinkumer Ortskern, sondern auch die Forderung nach einem Gesamtkonzept. Dieses solle die Entwicklung der Einwohnerzahlen und Altersstrukturen berücksichtigen, um auf längere Sicht planen zu können. Auch die Festschreibung, was gebaut werden darf, spiele da mit rein, sagt Kortkamp. Er ist zwar in Doppelfunktion politisch tätig, doch Stuhr hat für ihn Priorität. Er wolle abwarten, ob das Amt des Fraktionsvorsitzenden zeitlich vereinbar ist mit der Arbeit in der Kreistagsfraktion.

Seinem Vorgänger Frank Schröder war die interfraktionelle Arbeit stets wichtig. Ideologien, sagt er, haben nichts in der Kommunalpolitik zu suchen. „Es ist unsere Aufgabe, für die Gemeinde zu sorgen.“ Das sieht sein Nachfolger Finn Kortkamp genauso. „Es ist wichtig, dass wir mit den Fraktionen und mit dem Bürgermeister und der Verwaltung zusammenarbeiten.“ Das Verhältnis innerhalb der CDU-Fraktion ist laut Schröder ebenfalls von Dialogbereitschaft geprägt. „Wir haben heiß diskutiert, uns gestritten und einander gefunden“, erklärt er. Meinungsverschiedenheiten seien stets intern ausgehandelt worden. Frank Schröder hat auch negative Erinnerungen an die Zeit als Fraktionsvorsitzender – etwa, als Politiker für Entscheidungen persönlich angegriffen worden sind.

Der alte Fraktionsvorsitzende möchte auch bei der Kommunal- und Bundestagswahl 2021 mitmachen – und zwar als Wahlkampfmanager. Und weiterhin wird Schröder Vorsitzender des Fördervereins Gut Varrel sein. Die Wahlperiode macht er als gewählter Ratsherr noch zu Ende. „Es ist eine große Last, die ich immer gerne getragen habe, die so etwas abbröckelt.“ Nun möchte er die neu gewonnene Freizeit genießen und sich der Familie widmen. Wenn Kortkamp anruft und Rat braucht, wird Schröder nicht zögern. Aber sich aufdrängen und zeigen, wo es langgeht, möchte er nicht: „Jetzt können die Jungen ran.“