Weihnachtsvorbote kehrt zurück

Gewonnen oder nicht gewonnen? Im Dezember warten täglich wieder spannende Preise hinter den Türen des Stuhrer Adventskalenders. Sie haben aufgrund seiner Beliebtheit die Auflage erhöht (von links): Rainer Troue, Henning Sittauer, Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier und Ute Sydow. (Penth)

Stuhr. Ein Vorbote der Vorweihnachtszeit kehrt ab diesem Donnerstag, 24. Oktober, zurück. Der Stuhrer Adventskalender ist ab sofort wieder an den üblichen Verkaufsstellen erhältlich, so auch in der Geschäftsstelle des WESER-KURIER in Brinkum, Bassumer Straße 6a. Die Verlosungsaktion der Brinkumer Interessengemeinschaften (Big), der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu), des Unternehmerinnen-Forums Stuhr (Ufo) und der Gemeinde Stuhr geht ins elfte Jahr. Solange der Vorrat reicht, ansonsten bis zum 27. November, ist der Kalender für fünf Euro erhältlich.

Rund 40 Stuhrer Unternehmen beteiligen sich mit Preisen, auch der WESER-KURIER ist dabei. Ausgespielt werden 83 Preise im Gesamtwert von rund 5500 Euro, jeder Preis hat einen Mindestwert von 50 Euro. Jeder Kalender verfügt über eine Gewinn-Nummer. Die Auslosung findet am 28. November statt. Welche Nummern gewonnen haben, erfahren Kalender-Besitzer im Dezember täglich in der REGIONALEN RUNDSCHAU. Die Preise müssen bis zum 31. Januar 2020 abgeholt werden. Die Gewinner vereinbaren dazu einen Abholtermin mit dem jeweiligen Sponsor. Wichtig: Der Kalender muss zur Preisübergabe mitgebracht werden.

Rainer Troue von der Big nennt den Kalender „ein Erfolgsmodell“. Die Auflage sei in diesem Jahr auf 1800 erhöht worden. Der Erlös wird jedes Mal einem guten Zweck zugeführt. Jeweils zur Hälfte geht er diesmal an die Lise-Meitner-Schule in Moordeich und den Förderkreis der Grundschule Seckenhausen. In der Grundschule soll damit ein Projekt gegen Gewalt an Kindern ins Klassenzimmer geholt werden, wie Ute Sydow von der Ufo weiß. Laut Henning Sittauer (Isu) soll der Anteil für die Lise-Meitner-Schule für die dortige Leseoase genutzt und Möbel und Kissen angeschafft werden. Wer ein Exemplar ergattern will, sollte nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen. Ute Sydow zufolge sind stets gut Zweidrittel der Exemplare vorbestellt.