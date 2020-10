Landrat Cord Bockhop (l.) und Weyhes Bürgermeister Frank Seidel (r.) begrüßten Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Dienstag in Leeste zum ersten Spatenstich für das neue Kultur- und Bildungszentrum am Henry-Wetjen-Platz. (Michael Braunschädel)

Es kann losgehen mit dem Bau des Kultur- und Bildungszentrums in Leeste. Dafür ist nun auch der symbolische Spatenstich erfolgt: Der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Dienstagabend die Schippe in die Hand genommen und damit das Startsignal für das geplante Gebäude gegeben, das auf dem Henry-Wetjen-Platz künftig Bibliothek, Volkshochschule und Café beherbergen soll. Weil gratulierte der Gemeinde zu dem Projekt und sprach von einem „schönen Beispiel Stadtsanierung“ auch mit Blick auf die gesamte Ortskernsanierung in Leeste, zu der auch das Kultur- und Bildungszentrum gehört.

„Ich bin mir sicher, das wird ein absolutes Schmuckstückchen werden“, sagte er über den Neubau. Den Termin verknüpfte der Regierungschef mit einem anschließenden Besuch in der Leester Kirchengemeinde, die ihn zur ihrer digitalen Sendereihe „Brot und Rosen – Weyher Gespräche über Gott und die Welt“ als Talkgast eingeladen hatte.