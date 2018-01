Vor einem Jahr wurde dieses Foto bei Bauarbeiten auf der A1 aufgenommen. Ab März soll es Richtung Osnabrück mit Baustellen losgehen. Die Vorarbeiten beginnen bereits jetzt. (Björn Hake)

Die Fahrbahndecke der Autobahn 1 wird weiter erneuert. Die Baustelle betrifft jetzt den Bereich ab der Anschlussstelle Bremen-Brinkum bis südwestlich des Autobahndreiecks Stuhr in Richtung Osnabrück. Laut der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg werden die Arbeiten mit einem Bauvolumen von 20 Millionen Euro von Anfang März bis voraussichtlich Ende Oktober dauern. Die Vorarbeiten allerdings starten schon ab diesem Dienstag, 16. Januar, hinter der Anschlussstelle Bremen-Arsten bis hinter dem Autobahndreieck Stuhr. „Zeit- und abschnittsweise ist mit Behinderungen durch Tagesbaustellen zu rechnen“, so die Behörde.

Bei der Grunderneuerung der Betonfahrbahndecke werden auch Schutzplanken und Fahrbahnmarkierung erneuert. Für diese Arbeiten wird der Verkehr in Richtung Osnabrück auf die Gegenfahrbahn in einer sogenannten „4+0-Verkehrsführung“ an dem Baustellenbereich vorbeigeführt. Ab Montag, 22. Januar, ist mit Behinderungen in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Anschlussstelle Bremen-Arsten und der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord zu rechnen. Voraussichtlich ab Dienstag, 23. Januar wird der Verkehr in Richtung Osnabrück unmittelbar nach der Anschlussstelle Bremen-Arsten auf zwei verbleibende Fahrstreifen geführt.

In der letzten Januarwoche wird der Verkehr in Richtung Hamburg beginnend vor dem Autobahndreieck Stuhr auf zwei Fahrstreifen geführt. Wie die Straßenbehörde weiter mitteilt, werden Mittelstreifenüberfahrten und Nothaltebuchten im Mittelstreifen errichtet. Parallel dazu wird die bereits vorhandene Beleuchtung ergänzt und auf die neue Verkehrsführung ausgerichtet. Weitere Behinderungen gibt es auf der A 28 zwischen der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst und dem Autobahndreieck Stuhr. An diesem Streckenabschnitt werden laut Straßenbehörde LED-Anzeigetafeln für eine Stauwarnanlage installiert. Abschließend macht die Landesbehörde darauf aufmerksam, dass sich, sollte das Wetter nicht mitspielen, die genannten Termine verschieben können.