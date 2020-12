Landkreis Diepholz

Weitere Corona-Fälle bei Heimbewohnern

Esther Nöggerath

Bei den erneuten Tests in den Pflegeeinrichtungen „Eichenhof“ in Bassum sowie „Anna Maragareta“ in Diepholz sind insgesamt weitere 54 Corona-Fälle bestätigt worden.