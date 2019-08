Die Kita Varreler Feld soll um zwei Krippengruppen erweitert werden. (Michael Braunschädel)

Stuhr. Kita-Konzept – das nächste Kapitel: Der Ausschuss für Jugend, Freizeit und Kultur der Gemeinde Stuhr hat am Donnerstagabend die Erweiterungen der Kindertagesstätten Groß Mackenstedt und Varreler Feld auf den Weg gebracht. Stimmt nun auch noch der Rat zu, soll nicht nur bald mit den Bauarbeiten begonnen werden, aus der Gemeindekasse werden voraussichtlich auch insgesamt rund 2,6 Millionen Euro in die beiden Projekte fließen. Entstehen sollen so eine Krippengruppe in Groß Mackenstedt und zwei Krippengruppen in Varrel.

Der Bedarf an neuen Betreuungsplätzen ist da, machte Kerstin Frohburg, Fachdienstleiterin für Bildung, Jugend und Sport, zu Beginn der Sitzung deutlich. Sie verwies dazu auf das vom Rat im vergangenen Jahr beschlossene Kita-Konzept (wir berichteten), das auch die Schaffung neuer Plätze vorsieht. „Die Gruppenplanung hat uns dann aber eingeholt“, berichtete Frohburg, dass die Vielzahl der Anmeldungen nicht nur die geplanten Anbauten an die Kitas Moordeich, Groß Mackenstedt und Varreler Feld nötig gemacht hätte, sondern auch die neuen Einrichtungen Blocken und Heiligenrode-Klosterplatz. Während in Moordeich, Blocken und Heiligenrode die Bauarbeiten schon begonnen haben, standen nun für Groß Mackenstedt und Varreler Feld die Baubeschlüsse an.

In Groß Mackenstedt gibt es vor allem Bedarf an Krippenplätzen, so Frohburg. Das Gebäude stammt laut Architekt Thomas Bode aus den 1990er-Jahren und „hat eine gute Qualität“. Der Anbau soll die Architektur des bestehenden Bauwerks aufnehmen. Der hintere Teil soll um einen neuen Gruppenraum inklusive Teeküche, Ruheraum, Sanitärbereich und Garderobe ergänzt werden. Erweitert wird auch der Mitarbeiterbereich. Zum einen, weil durch die neue Gruppe künftig mehr Personal in der Kita tätig ist, zum anderen aufgrund der Ganztagsbetreuung, die einen Pausenraum für das Personal erforderlich macht, so Frohburg. Der Küchenbereich wird ebenfalls vergrößert, die Spülküche soll eine Lüftung bekommen. „Die Heizung muss auch erneuert werden, die alte Anlage hat keine Kapazität für eine Erweiterung“, sagte Bode. Die Kosten für den Bau beziffert die Gemeinde auf 1,048 Millionen Euro, dazu kommen Ausstattungskosten von rund 55 000 Euro.

Dennis True (SPD) kündigte die Zustimmung seiner Partei an, bat aber darum, die Kosten beim nächsten Mal detaillierter in der Vorlage anzugeben. Hintergrund: Einige Ratsmitglieder hatten sich im Vorfeld gefragt, warum der Bau so teuer wird. Sabine Sparkuhl (CDU) erkundigte sich nach dem Zeitplan. „Das Ziel ist der Betrieb zum Kitajahr 2020/2021, aber das wird sportlich, es wird wohl eher Herbst,“ antwortete Frohburg. Auch Bode hielt den Herbst „für realistischer als den Sommer“. Ebenfalls auf Nachfrage von Sparkuhl fügte er hinzu, dass die Kita während der Bauzeit nicht geschlossen werden muss. Das Essen werde dann angeliefert oder es werde ein Container für die Küche aufgestellt.

Die erst wenige Jahre alte Kita Varreler Feld wurde ohnehin so gebaut, dass eine Erweiterung um eine Gruppe möglich ist. „Aber wir haben einen erheblichen Bedarf in Stuhr, Moordeich und Varrel. Deshalb planen wir gleich den größeren Wurf mit zwei Gruppen“, sagte Frohburg. Die Gruppen werden sich aber eine Teeküche teilen. „Wir haben nur eine bestimmte Fläche zur Verfügung“, erklärte Silvia Heyer, Fachdienstleiterin für Hoch-, Tief- und Landschaftsbau. Die neuen Räume sollen durch einen Verbindungsgang an das Gebäude angeschlossen werden. Durch Umbauten im Bestand werden der Mitarbeiterraum erweitert und ein Pausenraum eingerichtet. Verbaut werden soll ein etwas anderer Stein. Der des jetzigen Gebäudes müsse zweifach gebrannt werden, das sei aufwendiger und teurer. Platz für eine weitere Vergrößerung gebe es nach dem Anbau nicht mehr. Das Grundstück sei dann ebenso wie in Moordeich „ausgereizt“. Für die Baukosten in Varrel plant die Gemeinde mit 1,425 Millionen Euro plus Ausstattungskosten von 75 000 Euro.

Beide Projekte empfahl der Ausschuss einstimmig, die endgültige Entscheidung fällt der Rat am Mittwoch, 18. September. Für diese Sitzung kündigte Frohburg auf Nachfrage von True auch Neuigkeiten zum Waldkindergarten an. Sabine Sparkuhl erkundigte sich noch nach dem Stand der Bauarbeiten für die Kitas Blocken und Heiligenrode-Klosterplatz. Laut Bode und Heyer läuft alles nach Plan. Das Ziel, in Blocken Anfang des neuen Jahres den Betrieb aufzunehmen, ist und bleibe aber „sportlich“, so Bode. Für Heiligenrode ist Heyer optimistisch, die Gruppenräume im unteren Bereich bis Oktober fertig zu bekommen. Der Betrieb könne dann trotzdem starten. Die Mitarbeiter könnten zunächst die Räume in der angrenzenden Schule mitnutzen, bis ihre Räume in der oberen Etage fertig sind.