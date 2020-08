Sind zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Aktion "Weyhe bleibt munter": Gemeindesprecher Sebastian Kelm und Lena Eckhardt vom Stadtmarketing. (Alexandra Penth)

Weyhe. Sie zeigen, wie sich mit wenigen Handgriffen Sommercocktails kreieren lassen, verbiegen sich bei Yogaübungen und kramen für die Zuschauer in ihrer Schallplattensammlung. Die Weyher trotzen der Corona-Krise und ihren Auswirkungen munter weiter. Das zeigen die 20 Kurzvideos und zwei Bilder, die auf den Plattformen Facebook und Instagram unter dem Stichwort, genannt Hashtag, „#weyhebleibtmunter“ zu finden sind. Die Weyher Gemeindeverwaltung hatte die Aktion am 22. Mai gestartet. Gut drei Monate später zieht Lena Eckhardt vom Stadtmarketing Zwischenbilanz. Knapp 55 000 Nutzerinnen und Nutzer hat die Aktion bislang über Facebook erreicht, weitere 25 000 per Instagram, sagt sie. Mehr als 1500 Menschen hinterließen auf den Plattformen ein „Like“, bekundeten also per Klick, dass ihnen der Beitrag gefallen hat.

Die Aktion ist dazu da, dass sich die Weyher gegenseitig bei Laune halten. Den Anfang hatte Bürgermeister Frank Seidel (SPD) gemacht, indem er verriet, wie er es schafft, munter zu bleiben. Gästeführerin Erika Christmann zum Beispiel nimmt die Weyher in ihrem Beitrag mit an ihren Lieblingsort in der Gemeinde: die Alte Weser in Dreye. Außerdem teilt sie Tipps für schöne Spazierwege. Die Kirchengemeinde Leeste richtet einige aufmunternde Grußworte aus. Der Weyher Frank Hoppe etwa präsentiert ein besonderes Fundstück aus seiner Plattensammlung, Sascha Kirchner vom Bremer Cocktail Shuttle mixt spritzige Sommercocktails und Kai Grünenwald gibt Tipps am Grill. Gemeindejugendpfleger Carsten Platt liefert sich ein Duell im Torwandschießen mit dem Bürgermeister. Die Auszubildende im Weyher Freibad, Denisa Stanca, schwärmt im Video von ihrem Arbeitsplatz am Beckenrand und Jennifer Rohdenburg und Tochter Zoey machen Yogaübungen für die Zuschauer vor. Ulrike Buck vom Weyher Naturschutzbund (Nabu) zeigt anhand des Gartens der Naturschutzstation, wie sich ganz einfach Blühflächen anlegen lassen. Auch musikalisch wird es unter dem Hashtag: Der Weyher Liedermacher Mirko Hoppe spielt seinen Song „Die Wunderheilung“ auf der Akustikgitarre.

Bisher am meisten Klicks hat der Beitrag von „Sound Of Weyhe“ mit mehr als 5000 Aufrufen bei Facebook generiert. In dem Video erzählt Axel Hübner vom Blasorchester des SVK, was er als Dirigent nun ohne Orchester macht – eine Rolle Klopapier spielt in dem Beitrag eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Bei Instagram wiederum hat das Video überhaupt nicht gezündet, berichtet Gemeindesprecher Sebastian Kelm, der das Projekt gemeinsam mit dem Stadtmarketing betreut, von verschiedenen Dynamiken auf den Plattformen.

Nach anfänglicher Zurückhaltung gehen die Nutzerzahlen von Weyhe bleibt munter stetig nach oben. „Die Idee war, dass die Aktion eine Eigendynamik entwickelt“, fasst Kelm zusammen. Und die gebe es inzwischen. Trotzdem sind weitere Videos mit Länge zwischen einer und vier Minuten sowie Fotos willkommen. Viele Vereine und Institutionen haben sich beteiligt, gern gesehen sind aber auch Beiträge von Privatpersonen. „Wir freuen uns zum Beispiel auch über Haushaltstipps“, gibt Lena Eckhardt ein Beispiel. Dies könne etwa ein Marmeladenrezept sein. Auf keinen Fall aber sollten die Videos und Bilder Werbung von Firmen enthalten, sagt sie. Beiträge zur Veröffentlichung können weiterhin per Whats-App-Nachricht an die Nummer 01 51 / 28 49 31 21 geschickt werden.