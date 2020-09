Eine weitere Klasse der KGS Brinkum steht nun unter Quarantäne. (Braunschädel)

Erst Sulingen, jetzt Stuhr: Nachdem sich die Corona-Lage im südlichen Landkreis Diepholz gerade wieder zu beruhigen schien und zuletzt alle weiteren Tests an Schulen und einem Sulinger Seniorenheim negativ ausgefallen waren, ist es in dieser Woche die Gemeinde Stuhr, die mit Blick auf das Infektionsgeschehen verstärkt in den Fokus rückt. Nach einem Fall in der Oberstufe der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Stuhr-Brinkum sind nun weitere Corona-Fälle bestätigt worden, von denen auch noch eine fünfte Klasse der KGS sowie eine dritte Klasse der Brinkumer Grundschule betroffen sind.

Insgesamt vermeldete der Landkreis Diepholz am Donnerstag vier Neuinfektionen. Neben zwei Erwachsenen sind auch zwei schulpflichtige Kinder nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert, sodass nun als Teil der Umgebungsuntersuchung auch die dritte und fünfte Klasse vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden sind. „Das Testergebnis der positiv getesteten Fünftklässlerin ist derzeit noch fraglich und soll nun durch einen erneuten Test verifiziert werden“, berichtete Mareike Rein, Sprecherin des Landkreises Diepholz. Eine der vier Neuinfektionen betreffe zudem ein Mitglied einer Herren-Fußball-Mannschaft im nördlichen Kreisgebiet.

Auch für die Schüler der nun betroffenen dritten und fünften Klassen, deren Lehrer sowie die Mitglieder der Fußballmannschaft hat das Gesundheitsamt des Landkreises nun vorsorglich Quarantäne und Testungen angeordnet. Die Abstriche werden, abhängig vom Infektionsbeginn der bestätigten Fälle, am Freitag und am Montag genommen. „Dieses Vorgehen richtet sich nach den bestehenden Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes, wonach am ersten Tag der Infektion oder im Zeitraum des fünften bis siebten Tages abgestrichen werden sollte“, erläutert Rein weiter.

Deswegen sollen auch die 58 Schüler sowie fünf Lehrkräfte des zwölften Jahrgangs der KGS Brinkum erst am Montag getestet werden. Denn der Oberstufenschüler, bei dem am Mittwoch ein positives Corona-Ergebnis nachgewiesen worden war, war bereits Anfang der Woche als Kontaktperson in einem Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen unter Quarantäne gestellt worden (wir berichteten). Daher kam Tag eins für die weiteren Tests in diesem Fall nicht mehr in Frage.

Wenn die betroffenen Lehrer, Schüler oder Mannschaftsmitglieder jedoch vorher schon Symptome entwickeln oder bemerken, sollten sie laut Rein natürlich entsprechend reagieren und können sich jederzeit zunächst telefonisch bei ihrer hausärztlichen Praxis melden. Außerhalb der Sprechzeiten sollten sich die Betroffenen an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 wenden. Der kommissarische Schulleiter der KGS Brinkum war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.