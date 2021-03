Der Landkreis hat einen Sperrbezirk sowie ein erweitertes Beobachtungsgebiet rund um den betroffenen Betrieb eingerichtet. (Vasil Dinev)

Weyhe/Landkreis Diepholz. In einem Putenmastbetrieb in Sudweyhe ist an diesem Mittwoch ein weiterer Ausbruch der Geflügelpest festgestellt worden. Wie der Landkreis Diepholz mitteilt, ist dort das hochpathogene Influenza A-Virus des Subtyps H5N8 amtlich festgestellt worden. Der Erreger wurde in einem weiteren Bestand des bereits Ende Februar betroffenen Betriebs nachgewiesen. Die Tötung der 32.600 Tiere dort wurde bereits angeordnet.

Wie berichtet, war bereits am 22. Februar ein erster Ausbruch der Geflügelpest in dem betroffenen Putenmastbetrieb nachgewiesen worden. Noch am selben Tag hatte die Kreisverwaltung daraufhin eine Allgemeinverfügung mit einem eingerichteten Sperrbezirk und einem Beobachtungsgebiet erlassen. Diese haben auch weiterhin Gültigkeit, ein weiterer Sperrbezirk muss nicht eingerichtet werden.

Die Allgemeinverfügung hat derweil kaum Auswirkungen auf den Verbraucher, sondern vielmehr auf Geflügelhalter. Demnach gilt insbesondere ein Verbot des Transports von Vögeln, frischem Fleisch von Geflügel und Federwild sowie Eiern in diesen Zonen oder aus diesen Zonen heraus. Auch sind laut Kreisverwaltung nach wie vor die Biosicherheitsmaßnahmen von allen Geflügelhaltern zu beachten.

Als Sperrbezirk wurde das Gebiet um den Sudweyher Seuchenbestand mit einem Radius von mindestens drei Kilometern festgelegt. Dieser umfasst Teile der Gemeinde Weyhe und der Stadt Syke. In dem betreffenden Gebiet ist noch ein weiterer gewerblicher Geflügelhalter ansässig, der seine Tiere bereits nach dem Auftreten des ersten Falls im Februar untersuchen lassen musste. Das Ergebnis lag damals noch am selben Tag vor, dort war kein Infektionsgeschehen festgestellt worden.

Zum zusätzlichen Schutz ist um den Sperrbezirk ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern um den Seuchenbestand festgelegt worden. Ende Dezember bis Ende Januar waren bereits wegen eines Geflügelpest-Ausbruches in einem Stall im Landkreis Oldenburg Teile Stuhrs und Bassums zum Beobachtungsgebiet erklärt worden (wir berichteten).

Die Restriktionszonen sind mit Hinweisschildern an den Hauptverkehrswegen ausgestattet. Die genauen Grenzen sowie auch die Allgemeinverfügung sind auf der Internetseite des Landkreises online unter www.diepholz.de einsehbar. Jeder Verdacht auf eine Erkrankung der Geflügelpest muss telefonisch unter der Nummer 0 54 41 / 9 76 18 62 sofort gemeldet werden.