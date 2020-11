An einigen Schulen gab es erneut positive Corona-Fälle (Symbolbild). (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Landkreis Diepholz. Nach dem Corona-Ausbruch in dem Seniorenheim „Haus am Geestfeld“ in der Gemeinde Weyhe hat es laut Landkreis Diepholz nun einen weiteren Todesfall gegeben. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 81-jährigen Bewohner der Einrichtung. Insgesamt sind somit im Landkreis Diepholz nun 35 Menschen in Zusammenhang mit einer bestätigten Corona-Infektion gestorben.

Die Kreisverwaltung vermeldete am Montag außerdem sechs Neuinfektionen und somit gegenwärtig 257 nachweislich Infizierte im Kreisgebiet. Aufgrund technischer Probleme bei der Übermittlung der Laborergebnisse an das Gesundheitsamt bestehe jedoch die Möglichkeit weiterer Neuinfektionen, die dann gegebenenfalls am Dienstag nachgemeldet werden. Insgesamt gibt es somit nun 1842 bestätigte Corona-Fälle überhaupt im Landkreis.

An der Grundschule Petermoor in Bassum wurde ein Corona-Fall in einer vierten Klasse bestätigt. Die Klasse steht unter Quarantäne, der Unterricht findet in geteilten Gruppen statt. An der Paul-Moor-Schule in Diepholz befinden sich wegen eines Corona-Falls sieben Schüler und zwei Mitarbeiter in Quarantäne. Am Hildegard-von-Bingen-Gymnasium in Twistringen wurde je ein positiver Corona-Fall in einer elften und einer 13. Klasse bestätigt. Wegen der umgesetzten Hyienekonzepte kann dort der Unterricht aber weiter im Klassenverbund erfolgen.

Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner beläuft sich auf 135,43. Aktuell befinden sich 1310 Menschen in Quarantäne. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit 23 Patienten mit Corona-Verdacht oder laborbestätigter Infektion behandelt. Sechs davon werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet.