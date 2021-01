Der Landkreis Diepholz verzeichnet den 60. Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Landkreis Diepholz. Der Landkreis Diepholz meldete am Donnerstag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Demnach handelt es sich um eine 93-jährige Frau aus dem nördlichen Kreisgebiet. Es ist der 60. Todesfall im Landkreis in Verbindung mit dem Virus. Mit 51 Neuinfektionen verzeichnet der Landkreis Diepholz derzeit 161 akute Fälle. Bisher ist das Coronavirus bei 3432 Menschen im Kreis nachgewiesen worden.

Aktuell befinden sich 573 Personen im Landkreis Diepholz in Quarantäne. Dazu zählen nach Angaben der Kreisverwaltung sowohl alle bestätigten Fälle als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. 3211 Personen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden war, haben die Quarantäne verlassen.