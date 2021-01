Der Landkreis Diepholz verzeichnete am Freitag 15 Neuinfektionen mit dem Coronavirus (Symbolbild). (Tom Weller/DPA)

Landkreis Diepholz. Im Landkreis Diepholz hat es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Wie die Verwaltung mitteilte, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 81-jährigen Bewohner der Diepholzer Pflegeeinrichtung „Anna Margareta“. Somit sind im Kreis bisher 64 Menschen mit einer bestätigten Covid-19-Infektion gestorben. Am Freitag meldete die Kreisverwaltung außerdem 15 Neuinfektionen mit dem Virus. Damit sind gegenwärtig 162 Menschen positiv auf Corona getestet worden. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit 17 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion behandelt. Ein Patient wird intensivmedizinisch versorgt und beatmet. 784 Menschen befinden sich in Quarantäne. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle stieg auf 3636.

Der Kreis weist auch auf die am Sonntag in Kraft tretende neue Corona-Verordnung der Landesregierung hin. Unter anderem enthält diese weitere Kontaktbeschränkungen. Demnach dürfen sich sowohl in der Öffentlichkeit als auch in privaten Räumen nur noch ein Hausstand und eine weitere Person zusammen aufhalten.

Der Buslinienverkehr im Landkreis findet ab der nächsten Woche trotz des eingeschränkten Schulbetriebs wieder nach dem Regelfahrplan und nicht mehr nach dem Ferienfahrplan statt. Lediglich die im Dezember eingesetzten Verstärkerbusse werden derzeit nicht benötigt, heißt es von der Kreisverwaltung.