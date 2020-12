Einen weiteren Todesfall in Verbindung mit Corona und eine Verlegung aller Bewohner eines Bassumer Pflegeheims ins Krankenhaus meldete die Kreisverwaltung am Freitag (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Es hat einen weiteren Todesfall im Landkreis Diepholz in Verbindung mit dem Coronavirus gegeben. Das teilte der Landkreis am Freitag mit. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 86-jährigen Mann aus dem südlichen Kreisgebiet. Es ist der bisher 52. Corona-Todesfall im Kreis. Aufgrund der hohen Infektionszahlen unter den Bewohnern und Mitarbeitern des Bassumer Pflegeheims „Eichenhof“ könne „die pflegerische Versorgung in der Einrichtung nicht länger aufrechterhalten werden“, teilte der Landkreis weiter mit. Er kündigte an, alle Bewohner noch am Freitag in die Klinik Diepholz zu verlegen.

Insgesamt 61 Neuinfektionen meldete der Landkreis am Freitag. Aktuell sind 248 Kreisbewohner nachweislich mit dem Virus infiziert, 1192 Menschen sind in Quarantäne. Letztere gilt für alle bestätigten Fälle, ihre unmittelbaren Kontaktpersonen und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht.

In den Kliniken des Kreises werden zurzeit 16 Patienten in Verbindung mit Corona behandelt. Drei davon werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet.