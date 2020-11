Am Wochenende ist eine zweite Bewohnerin eines Weyher Pflegeheims in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Außerdem konnte das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz am Montag keinen Kontakt mehr zum Kindergarten Groß Mackenstedt herstellen, in dem eine positiv getestete Frau aus einem anderen Landkreis arbeitet. Die betreuten Kinder dort müssen nun zu Hause bleiben (Symbolbild). (MICHAEL KAPPELER/DPA)

Landkreis Diepholz. Es hat einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus in einem Weyher Seniorenheim gegeben. Wie der Landkreis am Montag mitteilte, war am Wochenende eine zweite Bewohnerin, die stationär in Bassum behandelt worden war, gestorben. Vergangene Woche waren 22 Bewohner sowie fünf Mitarbeiter der Einrichtung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von allen bisher negativ Getesteten seien am Montag erneut Abstriche genommen worden.

Die Kreisverwaltung meldete zudem mehrere bestätigte Infektionen an Schulen im Landkreis. So sei dem Gesundheitsamt des Kreises am frühen Montagnachmittag der positive Corona-Befund einer Erzieherin aus einem anderen Landkreis mitgeteilt worden, die im Kindergarten in Groß Mackenstedt arbeitet. „Daraufhin wurde mehrfach vergeblich versucht, Kontakt mit der Einrichtung aufzunehmen“, so Landkreis-Sprecherin Mareike Rein. Dementsprechend liegen aktuell keine Kontaktdaten der Kinder beziehungsweise Eltern vor, sodass das Gesundheitsamt darum bittet, Kinder des betroffenen Kindergartens nicht in die Betreuung zu bringen.

Darüber hinaus sind Mitarbeiter von vier weiteren Kindergärten in Bruchhausen-Vilsen, Lemförde, Melchiorshausen und Brinkum positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für die betroffenen Gruppen sowie Mitarbeiter wurden Quarantänen und Testungen angeordnet. An der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste, der KGS Brinkum und der Paul-Moor-Schule in Sulingen wurden für ganze Klassen Quarantänen angeordnet. Somit findet der Unterricht dort für die Dauer von 14 Tagen in geteilten Lerngruppen statt.

Weitere positive Einzelfälle wurden an der Paula-Modersohn-Becker-Ganztagsgrundschule in Erichshof, der Hundertwassergrundschule Leeste, der Realschule Syke, der Lise-Meitner-Schule in Moordeich und dem Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup in Diepholz bestätigt. „Da in diesen Einzelfällen im Unterricht Mund-Nasen-Bedeckungen getragen und ein Lüftungskonzept sowie das allgemeine Hygienekonzept strikt umgesetzt wurden, werden entsprechend der aktualisierten Empfehlungen des NLGA nur Personen, zu denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden konnte, als Kontaktpersonen der Kategorie 1 gewertet. Der Unterricht kann somit zunächst weiterhin im Klassenverbund erfolgen“, so Rein weiter.

Der Landkreis meldete am Montag weitere 39 bestätigte Fälle und verzeichnet somit über das Wochenende 107 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beläuft sich auf 1245. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner liegt aktuell bei 134,2. Eine Auflistung der aktuellen Zahlen nach Städten und Gemeinden konnte die Kreisverwaltung aufgrund eines Systemfehlers am Montag nicht übermitteln, wie es hieß. Zurzeit werden 18 Kreisbewohner mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion stationär behandelt, fünf Patienten werden intensivmedizinisch versorgt, vier davon auch beatmet.