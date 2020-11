Das Corona-Lagenzentrum ist in der Turnhalle der Dr.-Kinghorst-Schule in Diepholz eingerichtet. (Desiree Bertram)

Landkreis Diepholz. Das Infektionsgeschehen insbesondere in zwei Pflegeeinrichtungen bereitet dem Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz derzeit Sorgen. So große, dass die Reaktivierung des Pflegeheims in Bruchhausen-Vilsen zur Isolation von Bewohnern geprüft werden muss. Das sagte die zuständige Kreisrätin Ulrike Tammen am Donnerstag im Kreisausschuss für Jugend, Gesundheit und Soziales. Insgesamt sind bisher in sechs Pflegeheimen im Landkreis Corona-Fälle nachgewiesen worden, im Wesentlichen hätten Mitarbeiter das Virus in die Einrichtungen gebracht. Überhaupt habe der Landkreis mit einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen zu kämpfen. Zum Vergleich: 292 Fälle waren es am Donnerstag, vor genau einem Monat dagegen 83.

15 Schulen seien Stand Donnerstag betroffen, keine jedoch als besonderer Hotspot auszumachen. Überhaupt: „Die Maskenpflicht hat sich bewährt“, sagte Tammen. Zuvor hatte es bloß eine Empfehlung zum Tragen von Masken im Unterricht gegeben. In Grundschulen gebe es diese Pflicht nicht. Bei einem Ausbruch dort sei in der Regel die ganze Klasse von der Quarantäne betroffen, bei allen anderen werden im Normalfall nur diejenigen mit nahem Kontakt zum Infizierten unter Quarantäne gestellt. Der Unterricht laufe dann normal weiter. In fünf Kitas gebe es derzeit Fälle. „Kaum ein Kind hat eine Infektion, im Wesentlichen wird das Virus durch Mitarbeiter verbreitet“, sagte Tammen. Je nach Hygienekonzept kommt die jeweilige Gruppe oder kommen alle aus der Einrichtung in Quarantäne.

Für die Kontaktverfolgung hatte der Landkreis zunächst zwei Klassenräume der Dr.-Kinghorst-Schule in Diepholz dazugenommen, musste das operative Corona-Lagezentrum dann, wie berichtet, auf die Turnhalle der Schule ausweiten. 50 Mitarbeiter der Kreisverwaltung sind derzeit mit der Kontaktverfolgung betraut, parallel betreuen Mitarbeiter das Bürgertelefon. Seit Oktober bekommt der Landkreis zudem Unterstützung von zehn Soldaten der Bundeswehr. 15 bis 18 Mitarbeiter seien derzeit im Drei-Schicht-System im Einsatz. Wöchentlich gehen laut Tammen derzeit mehr als 1000 Anrufe beim Bürgertelefon ein. Den Kollegen schlagen alle möglichen Emotionen entgegen, auch Lob und Beschimpfungen. Ab kommenden Montag, sagte Tammen, kommen vier Mitarbeiter vom Landesgesundheitsamt als Unterstützung dazu. Zum 1. Dezember sollen außerdem 22 weitere Mitarbeiter mit einem Halbjahresvertrag für den Aufgabenbereich eingestellt werden. „Wir sind dann personell in einem knapp dreistelligen Bereich angekommen“, sagte Tammen.

Die Kreisrätin ging auch auf das Angebot des Landes ein, zusätzliche Kräfte zur Verfügung zu stellen. Die konkreten Angebote seien dabei „nicht kompatibel mit der Arbeit vor Ort“ gewesen. So habe der Landrat unter anderem bei Finanzbehörden angefragt, die jedoch andere Vorstellungen hinsichtlich der Arbeitszeit gehabt hätten. Im Gesundheitsamt werde derzeit die Bereitschaft zur Arbeit am Sonnabend und im Zwei-Schicht-System vorausgesetzt. Die kontaktierten Behörden hatten sich zurückmelden wollen, was seit vergangener Woche noch nicht passiert sei.

Tammen brachte auch ihren Unmut zum Ausdruck über die Kompensationszahlungen für das Freihalten von Krankenhausbetten, von denen der Landkreis nicht profitiere, weil die Kliniken zu klein sind. Auch die Informationspolitik des Landes sei an einigen Punkten ausbaufähig. Ulrike Tammen und der unter anderem für den Bevölkerungsschutz zuständige Kreisrat Jens-Hermann Kleine hatten von den Plänen der Landesregierung zu den Impfzentren auch nur per Livestream aus der Pressekonferenz erfahren. Geeignete Orte für solche Impfzentren und Personal zu finden, seien weitere große Aufgaben für die Verwaltung, sagte Tammen.

Gudrun Klomburg (SPD) wollte wissen, warum die Bundeswehr-Soldaten Mitte Dezember ausgetauscht werden sollen, nachdem diese doch nun eingearbeitet seien. Ulrike Tammen sagte, dass nur vier der Soldaten im näheren Umfeld wohnen und alle zu ihren Familien zurückkehren sollen. Das Bundesjustizministerium koordiniere die Einsätze. Warum nicht von vorneherein darauf geachtet wurde, Soldaten aus der Nähe abzuziehen, wisse sie daher nicht.

Nach der Dunkelziffer der Infektionen erkundigte sich Dietrich Struthoff (CDU), den auch interessierte, an welchem Punkt das Gesundheitsamt bei der Kontaktverfolgung klein beigeben müsste. Eine Dunkelziffer gibt es, sagte Tammen. Sie könne aber keine Angaben zur Höhe machen. „Wir sind angetreten mit dem Anspruch, das so lange wie möglich hinzukriegen“, betonte sie. Deshalb habe der Kreis seine Teststrategie angepasst und diese Woche eine neue Allgemeinverfügung erlassen. In Schulen habe sich ein pauschales Testen ganzer Klassen etwa nicht bewährt. „In einer Woche hatten wir 450 Abstriche bei einem positiven Fall“, umriss Tammen das Missverhältnis.

Dass die Schuluntersuchungen trotz des hohen Arbeitsaufkommens weiterlaufen, würdigte Finn Kortkamp (CDU), der auch nach den Testkapazitäten fragte. Die hingen stark von den Laboren ab, sagte Tammen. Anfang der Woche dauere es wegen des Rückstaus vom Wochenende länger, bis Ergebnisse vorliegen. Zum Wochenende hin normalisiere sich das. Außerdem gebe es teils einen Versatz von bis zu vier Tagen bei der Übermittlung zwischen Gesundheitsämtern. Für jemanden, der im Kreis Diepholz arbeitet, aber woanders lebt, ist das Gesundheitsamt seines Wohnortes zuständig.

Im Namen des Ausschusses bedankte sich dessen Vorsitzender Ortwin Stieglitz (SPD) bei Tammen und ihrem Team für den Einsatz und die tagesaktuelle Meldung der Infektionszahlen. „Ich finde es toll, wie unsere Kreisverwaltung reagiert.“