Mit massig Musik startet das Weyher Theater mit dem Stück „Im weißen Rössl“ in die neue Spielsaison. (Tina Pöpken)

Weyhe-Kirchweyhe. Schlappe 89 Jahre ist es her, dass „Im weißen Rössl“ in Berlin uraufgeführt wurde. Ab Freitag, 23. August, läuft das Stück zum Saisonauftakt im Weyher Theater, das Intendant Kay Kruppa als „eines der erfolgreichsten deutschen Stücke“ bezeichnet. So viel sei verraten: Es geht um viel Musik.

Und die teilt sich die Bühnenbretter mit dem Schauspiel. Ursprünglich sei das Theaterstück als reine Komödie an den Start gegangen, sagt Kruppa. Später sei es zur Operette gemacht worden. Aber: „Wir spielen das nicht als Operette“, sagt Kruppa. In Weyhe kommt eine musicalartige Version auf die Bühne. Schauspiel und Gesangseinlagen werden sich abwechseln. Dabei handelt es sich um „hinreißend schmissige Songs“, sagt Kruppa, der voraussagt, dass die Leute die Lieder pfeifend aus dem Saal kommen werden. Und: „Es gibt viel zu lachen.“

Das Stück von Hans Müller und Erik Charell mit der Musik von Ralph Benatzky spielt in dem Hotel „Zum weißen Rössl“ am Wolfgangsee in Österreich. Es ist ein beliebtes Ziel für Menschen, die sich erholen und die Ruhe der Berge genießen wollen – die auch Teil des aufwendigen Bühnenbildes sind, so Kruppa. Die Anreise mehrerer skurriler Gäste zur gleichen Zeit führt dann zu einigen komödiantischen und musikalischen Verwirrungen: Oberkellner Leopold, gespielt vom Indentanten Kay Kruppa, ist hoffnungslos verschossen in seine Chefin Josepha (Antje K. Klattenhoff). Die aber scheint ihn gar nicht zu beachten. Ganz weich allerdings wird besagte Josepha, wenn der Rechtsanwalt Dr. Siedler, dessen Rolle der Neuzugang Christian Hamann übernimmt, erscheint – und Leopold platzt vor Eifersucht, beschreibt das Theater die Handlung, die damit nicht zu Ende ist.

Mit besagtem Rechtsanwalt hat der aufbrausende Fabrikant Wilhelm Giesecke, gespielt von Dramaturg Frank Pinkus, der das Stück in der Fassung der „Bar jeder Vernunft“ inszeniert, noch ein Hühnchen zu rupfen. Gieseckes Tochter Ottilie (Sarah Kluge) dagegen findet Dr. Siedler mehr als sympathisch. Der gelehrte Professor Hinzelmann (Hermes Schmid) und seine Tochter Klärchen (Isabell Christin Behrendt) wollen sich beim Wandern erholen. Aber als Klärchen den umtriebigen Sigismund Sülzheimer (Marco Linke) kennenlernt, rückt das Wandern ein wenig in den Hintergrund. Sülzheimer ist in dem Spiel der größte Feind von Wilhelm Giesecke. Als dann auch noch Kaiser Franz Joseph I. (Joachim Börker) gerade in dem Moment sein Kommen ankündigt, als Oberkellner Leopold in einem Eifersuchtsanfall kündigt, scheint das Chaos nicht mehr aufzuhalten zu sein. In weiteren Rollen spielen und singen Marc Gelhart und Lisette Groot. Die Live-Musik liefert die Theaterband. „Ich glaube, es ist einfach gut“, sagt Kruppa überzeugt vom Stück, das im Weyher Theater zunächst 34 Mal aufgeführt wird. „Dann gucken wir mal.“ Eine Fortsetzung hänge vom Erfolg ab. Im Vorlauf zur Premiere am 23. August um 20 Uhr wird das Stück vorab am Mittwoch und Donnerstag, 21. und 22. August, zu sehen sein, um noch möglichen Feinschliff einarbeiten zu können, erklärt der Intendant. Angesprochen werden soll die nahezu komplette Zielgruppe von 15 bis 95 Jahren. Kruppa: „Nur weil es ein altes Stück ist, heißt das nicht, dass es ein Stück für alte Leute ist.“ Tickets und weitere Infos gibt es im Internet unter www.weyhertheater.de und unter 0 42 03/ 4 39 00.