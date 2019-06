Bringen Sufi-Musik ins Stuhrer Rathaus: David Niedermayer (links) und Mohanad Akkash von der Damas Band. (Claudia Ihmels)

Stuhr. Premiere im Stuhrer Rathaus: Erstmals wird am Sonnabend, 22. Juni, Sufi-Musik im Ratssaal erklingen. Ab 20 Uhr gibt die Damas Band zusammen mit dem Ibn Arabi Sufi Ensemble ein Konzert – inklusive Derwischtanz. Dabei dürfen sich die Besucher auch auf ganz besondere Lichtelemente während des Tanzes freuen, so die Musiker David Niedermayer und Mohanad Akkash von der Damas Band. Ebenso sollen verschiedene Kostüme zu sehen sein. „Was es genau zu erleben gibt, verraten wir aber noch nicht“, macht Niedermayer es spannend.

Dass das Konzert überhaupt im Rathaus stattfindet, ist dem Stuhrer Horst Lilienthal zu verdanken. Der Kaufmann, der viele Jahre beruflich im Iran gelebt hat und später Reisen für die evangelische Kirchengemeinde Stuhr dorthin organisiert hat (wir berichteten), war auf die Band aufmerksam geworden und empfahl sie dem Stuhrer Kulturbüro. Der Tipp kam gut an, wie Kulturkoordinatorin Marjet Melzer-Ahrnken berichtet. „Wir wollten ohnehin unser Angebot an Weltmusik erweitern, auch für die Neuzugezogenen“, sagt sie. Unter dem Motto „Authentische Musik aus Damaskus“ wurde die Band ins Programm genommen.

Die Damas Band besteht aus vier Bremer Musikern, zwei Deutsche und zwei Syrer. Neben David Niedermayer und Mohanad Akkash gehören noch Mehmet Ungan und Gerd Woyczechowski zur Band. Niedermayer hat sich seit fünf Jahren der Sufi-Musik verschrieben. „Ich habe vorher viel Flamenco gespielt, von da ist es nicht mehr so weit zur arabischen Musik“, erzählt der ausgebildete Gitarrist, der in der Band die Oud spielt. „Das ist quasi die Großmutter der Gitarre“, sagt er.

Mohanad Akkash, der bei der Damas Band den Gesang übernommen hat und die Riq (eine kleine Schellentrommel) spielt, hat im arabischen Raum bereits viele Konzerte gegeben, darunter in seiner Heimat Syrien, aber auch in Pakistan und im Oman. Eigentlich ist er Journalist, aber immer wieder spielt auch die Musik eine große Rolle in seinem Leben. „Ich suche immer wieder die alte Musik“, sagt Akkash und Niedermayer pflichtet ihm bei: „Das geht mir auch so, das ist unsere gemeinsame Liebe“, sagt er.

Der Sufismus sei religiös betrachtet nicht konservativ, sondern vertrete eine weltoffene Stimmung, erklärt Niedermayer. „Deshalb werden die Sufis oft an den Rand gedrängt und haben es nicht immer so leicht“, sagt er. Als „Ausdruck der Weltoffenheit, Liebe und der Suche nach dem Göttlichen“ kündigt Marjet Melzer-Ahrnken die Sufi-Musik an. Sie bestehe aus „Rhythmus und Melodie, wobei der Gesang und die Instrumentalisten unisono spielen“. Lange lyrische Bögen in Vierteltonskalen im Zusammenspiel mit kontemplativen bis antreibenden Rhythmen würden den Stil der Musik charakterisieren. Neben der Oud und der kleinen Schellentrommel kommen dafür auch die Ney, eine Flöte aus Schilfrohr, und die Daf, eine große Rahmentrommel, zum Einsatz.

Ergänzt wird die Musik durch den Tänzer. Der wird sich langsam durch die Musik in Schwung bringen, kündigt David Niedermayer an. Zu sehr ins Detail gehen wollen er und Mohanad Akkash wie gesagt noch nicht. Die Tanzeinlagen inklusive spezieller Lichtelemente sollen eine Überraschung für die Besucher sein.

Der Eintritt zum Konzert kostet zehn Euro, ermäßigt fünf Euro. Erworben werden können die Tickets im Bürgerbüro im Stuhrer Rathaus sowie bei Nordwestticket unter www.nordwest-ticket.de, telefonisch unter 04 21 / 36 36 36 und bei allen dazugehörigen Vorverkaufsstellen, darunter die Geschäftsstellen des WESER-KURIER.