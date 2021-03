Der Wendehammer muss zeitweise voll gesperrt werden (Symbolbild). (Björn Hake)

Der Wendehammer des Marbacher Wegs in Kuhlen in der Gemeinde Stuhr muss von diesem Montag, 22. März, bis voraussichtlich Freitag, 26. März, gesperrt werden. Grund dafür ist der Einsatz eines Mobilkrans sowie die Anlieferung von Baumaterial, wie die Gemeinde mitteilt. Am Marbacher Weg gilt wegen der Anlieferung zudem in der Zeit von 5 bis 19 Uhr ein Halteverbot. Auch in der Reutlinger Straße wird ebenfalls ein Halteverbotsbereich gegenüber der Einmündung zum Marbacher Weg eingerichtet und entsprechend beschildert.

„Eine problemlose Anlieferung der Waren kann nur erfolgen, wenn keine Fahrzeuge in den genannten Bereichen abgestellt sind“, heißt es seitens der Gemeinde, die sich schon mal bei den Anwohnern für die Berücksichtigung der notwendigen Einschränkungen bedankt. Fußgänger können den Arbeitsstellenbereich aber passieren. Fragen zur Verkehrsführung beantwortet im Rathaus der Gemeinde Stuhr Jürgen Brinkmann unter 04 21 / 5 69 51 03.